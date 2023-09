redação odia.com.br (AFP) O presidente e seus apoiadores têm se beneficiado de uma nova tendência do eleitorado da cidade de São Paulo





Uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha revelou que entre os eleitores paulistanos, 32% se definem como petistas, enquanto 15% declaram-se bolsonaristas. A pesquisa foi realizada em 29 e 30 de agosto, ouvindo 1.092 pessoas de 16 anos ou mais, com margem de erro de três pontos percentuais.

O Datafolha mensurou o espectro da polarização política, partindo de 1 (bolsonarista) a 5 (petista), com o número 3 representando a neutralidade. Ou seja, 1 representa pessoas muito bolsonaristas; o número 2 indica indivíduos bolsonaristas, mas não tanto. No espectro do petismo, 4 representa petistas mais “moderados” e 5 é o nível do eleitorado mais petista.

Dentro dessa margem, 26% dos entrevistados afirmaram estar neutros, enquanto 6% se sentem mais próximos ao bolsonarismo, e 13% se identificam mais com o petismo.





Somando os espectros de cada lado, 21% estão, de algum modo, alinhados às ideias do ex-presidente inelegível, Jair Bolsonaro (PL), enquanto 45% concordam mais com as ideias defendidas pelo PT.

Esses resultados revelam uma tendência do eleitorado da cidade de São Paulo na última eleição, quando Lula e Haddad venceram Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, respectivamente. O estado de São Paulo, no entanto, deu vitória aos adversários do PT.

Outro resultado que reflete essa tendência é a intenção de votos no deputado psolista Guilherme Boulos, que está liderando a disputa eleitoral para a prefeitura em 2024, contando com a preferência de 32% do eleitorado, enquanto o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), tem 24%.

Em outra pesquisa, o Datafolha também aponta que Ricardo Nunes tem sua gestão avaliada por 49% dos moradores de São Paulo como “regular”, percepção que é compartilhada por eleitores de ambos os espectros (48% de petistas e 40% de bolsonaristas).

Além disso, eleitores de ambos os espectros políticos também afirmam que é necessário haver alguma mudança na administração municipal para os próximos quatro anos. Essa percepção está presente entre 62% dos apoiadores de Bolsonaro, e 84% dos eleitores identificados com o petismo.