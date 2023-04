Montagem iG / Imagens: divulgação / Corpo de Bombeiros - 18.04.2023 Carro ficou pendurado após abertura de cratera

Na manhã desta terça-feira (18), uma cratera se abriu no cruzamento de duas avenidas no Centro de Maringá, no norte do Paraná , deixando um carro pendurado. O rompimento de uma galeria de água pode ter ocasionado a abertura do buraco , segundo o Corpo de Bombeiros.

O ocorrido se deu no cruzamento das avenidas Paraná e Horário Racanello Filho, no Centro de Maringá .

Divulgação / Corpo de Bombeiros - 18.04.2023 Buraco tem aproximadamente 8 metros de largura

A área foi isolada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) e pelos bombeiros. Não há previsão de quando o trânsito deve ser liberado no local onde foi feito o desvio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o buraco tem aproximadamente 8 metros de largura e cerca de 4 metros de profundidade.

O trecho afetado fica em cima do túnel de uma linha férrea que corta o município e parte da terra atingiu a linha.

Divulgação / Corpo de Bombeiros - 18.04.2023 Área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros

Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver o carro pendurado na cratera, apenas com as rodas traseiras ainda em terra firme, enquanto pedaços do asfalto continuam caindo para dentro do buraco.

Maringá tá que nem os filme do apocalipse pic.twitter.com/RlA1xeapUs — maringatey (@maringateytey) April 18, 2023

O motorista, porém, conseguiu deixar o veículo sem ferimentos.

Nas redes sociais, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, informou que o trecho interditado é o da Avenida Paraná , entre as avenidas João Paulino e Tamandaré, e da Avenida Horácio Racanello, entre as avenidas Duque de Caxias e a 19 de Dezembro.

Conforme o prefeito, uma adutora da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) rompeu e provocou a abertura da cratera . "A empresa fará a correção", escreveu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.