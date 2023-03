@MarinhoDrones Buriticupu, cidade a 417 km de São Luís, vive em alerta por conta dos riscos causados pelas voçoroca

As intensas chuvas que atingiram no últimos meses o estado do Maranhão têm causado problemas para habitantes de cidade do interior do estado.

A cidade de Buriticupu , situada a uma distância de 417 km da capital São Luís, vive em estado de alerta com a expansão de crateras gigantes que colocam em risco a vida dos morares do município. São 26 grandes buracos que avançam sobre a cidade e causam grande preocupação entre a população.

Imagens capturadas por um drone (vídeo acima) evidenciam que o município corre sério risco de desaparecer devido à existência de crateras.

Conhecidas por 'voçorocas', as enormes crateras que vêm se expandindo em locais bem próximos às casas da cidade há mais de 30 anos, mas tem se aproximado cada vez mais da população.

Segundo especialistas, a falta de vegetação nesses terrenos aumenta a susceptibilidade do solo a processos erosivos, como as voçorocas, que são formadas pelo grande volumes de água em épocas de chuvas intensas.

As primeiras voçorocas na região surgiram em decorrência da rápida expansão urbana de Buriticupu e consequentemente com o desmatamento da vegetação nativa em áreas íngremes.

