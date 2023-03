Montagem iG / Imagens: reprodução redes sociais - 18.03.2023 Frentista ateou fogo em cliente após discussão em posto de gasolina

Um frentista ateou fogo em um cliente, em um posto de combustível de Curitiba (PR), após uma discussão na manhã do último sábado (18).

Imagens das câmeras de segurança do local flagraram o momento que o frentista Paulo Sérgio Esperançeta aparece discutindo com Caio Murilo Lopes dos Santos, enquanto abastecia o veículo.

O confronto entre os dois ocorreu porque Caio teria reclamado que teve a chave de seu carro danificada por Paulo.

Em seguida, como mostra o vídeo, é possível ver o frentista apontando a mangueira de combustível na direção do cliente. Depois, ele corre atrás de Caio com um isqueiro para atear fogo nele.

[IMAGENS FORTES]

Um frentista ateou fogo no cliente por causa de um bate-boca.

Mas, Graça a Deus, tinha alguém são em meio aquela loucura. Outro frentista, atento, habilidoso e ágil, salva sua vida com extintor. Esse herói anônimo merece nosso respeito e admiração. #heroismo #gratidão pic.twitter.com/e2xr09R9T5 — Isaac Ordous (@Isaac_Ordous) March 20, 2023

Desesperado com a situação, o homem saiu correndo pelo posto e acabou sendo socorrido por outro funcionário do estabelecimento, que percebeu o incidente e usou um extintor para apagar as chamas do corpo do cliente.

Os familiares da vítima disseram que ele está internado no Hospital Evangélico Mackenzie e seu estado é estável. Ele teve queimaduras de segundo e de terceiro grau.

Em nota, o advogado Marcel Bento Amaral, que representa o posto de combustível , localizado no bairro Pilarzinho, disse que "o funcionário já foi desligado dos quadros da empresa, bem como está prestando todo o auxílio às autoridades para rápida apuração dos fatos".

