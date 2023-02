Reprodução/TV Globo - 13.02.2023 Nova cratera na av. Eliseu de Almeida, região da Vila Sônia

Uma cratera gigante se abriu no último domingo (12) na Avenida Eliseu de Almeida , no Butantã , Zona Oeste de São Paulo . O buraco foi provocado por uma obra da Sabesp no local. A via está totalmente interditada.

Segundo a companhia de saneamento, uma intervenção estava sendo executada em um coletor de esgoto, que rompeu e acabou danificando parte da Avenida Eliseu de Almeida entre a avenida Ministro Lauro Ferreira até a Rua Santa Albina.



A previsão para recuperação e liberação da via é para a próxima sexta-feira (17), aponta nota oficial divulgada pela companhia de saneamento.

A empresa lamentou o ocorrido e explicou que a cratera se abriu após uma sobrecarga na tubulação da região.

"Uma das causas da situação é a sobrecarga da tubulação provocada por conexões indevidas da água das chuvas de imóveis para as redes de esgoto. Os sistemas de esgotamento sanitário não são dimensionados para receber água pluvial, gerando transtornos que podem causar o rompimento de estruturas, principalmente quando há maior incidência de chuvas, como nas últimas semanas", disse em nota.

Segundo a prefeitura de São Paulo, o trânsito foi alterado na região para tentar minimizar os impactos do acidente. A faixa reversível na Avenida Eliseu de Almeida está funcionando, agora, no sentido Taboão da Serra, e 25 agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fazem o controle do trânsito da região.

Apesar dos problemas estruturais ocasionados pela obra, a Sabesp afirmou que o fornecimento de água no bairro não foi comprometido.

Técnicos da Sabesp seguem com trabalhos no reparo do coletor-tronco na Avenida Eliseu de Almeida com Rua Mário Dias, onde um novo buraco surgiu em decorrências das chuvas intensas. O abastecimento de água segue normalizado. https://t.co/NKywLu1X20 — Sabesp (@sabesp) February 13, 2023

Em 2023, esta é a segunda vez que uma cratera se abre na avenida. Em janeiro a via já havia sido interditada por um buraco que se abriu por conta de problemas na rede de esgoto.

Veja a nota da Sabesp na íntegra

"Técnicos da Sabesp continuam nesta manhã (13/2) atuando no reparo do coletor-tronco na Avenida Eliseu de Almeida com Rua Mário Dias, onde um novo buraco surgiu em decorrências das chuvas intensas. O abastecimento de água segue normalizado.

No domingo (12/2), por questões de segurança, a pista sentido Centro foi interditada. Até a sexta-feira (17/2), as duas faixas da avenida serão liberadas.

O foco dos serviços é estabilizar terreno para recuperar os trechos danificados e fechar o buraco.

Uma das causas da situação é a sobrecarga da tubulação provocada por conexões indevidas da água das chuvas de imóveis para as redes de esgoto. Os sistemas de esgotamento sanitário não são dimensionados para receber água pluvial, gerando transtornos que podem causar o rompimento de estruturas, principalmente quando há maior incidência de chuvas, como nas últimas semanas.

A Companhia lamenta os transtornos."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.