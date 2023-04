Reprodução Tv Brasil - 18.04.2023 Lula cria grupo interministerial de Segurança nas Escolas - 18.04.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira (18) com diversas autoridades públicas para debater o tema central de segurança nas escolas, após aumento no número de casos de atentados violentos dentro das escolas.

"Não possível vídeo na rede social ensinar criança usar arma", disse Lula

Estão presentes representantes dos Três Poderes e autoridades de diversos setores no Palácio do Planalto para buscar formas de prevenir e enfrentar a violência nas escolas, com foco no combate ao discurso de ódio e ao extremismo no ambiente escolar e também nas redes sociais .

"Nós não vamos resolver isso com dinheiro, vamos resolver com atitude. Por isso temos que criar comitês de pais, alunos e professores, para ouvir todos. Nós temos que transformar esse problema e uma solução política", afirmou o presidente.

O Ministério da Justiça já adotou medidas emergenciais, liberando R$ 150 milhões para ações de segurança escolar, como rondas policiais, e publicando uma portaria que responsabiliza as plataformas digitais pela circulação de conteúdos com apologia à violência nas escolas.

O presidente Lula também criou o Grupo de Trabalho Interministerial , coordenado pelo Ministério da Educação , com 90 dias para levantar políticas de prevenção e enfrentamento à violência nas instituições de ensino.

