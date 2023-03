Letícia Martins / iG - 27.03.2023 Atentado contra escola estadual foi registrado na manhã desta segunda-feira (27)

Segundo investigações da Polícia Civil de São Paulo, o adolescente de 13 anos responsável pelo ataque em uma escola estadual na capital na manhã desta segunda-feira (27) , havia anunciado que cometeria o crime nas redes sociais. No ataque, uma professora de 71 anos morreu .



A perícia no celular do adolescente concluir que ao menos duas publicações com menções sobre o ataque foram feitas no perfil fechado do Twitter do jovem. Em uma delas, o adolescente escreve: "irá acontecer hoje, esperei por esse momento minha vida inteira, tomara que consigo alguma kill pelo menos, minha ansiedade começa a atacar por causa disso, enfim…me desejem boa sorte!". A publicação aconteceu horas antes do ataque.

Em uma mais antiga, o adolescente escreveu: "vocês acham que faço amanhã e vê o que vai acontecer sem um armamento decente ou não?". A publicação contou com quatro comentários e três curtidas.

Em determinada resposta ao post, um perfil se diz honrado em ser "amigo" e "mentor" do autor do crime.

Reprodução - 27.03.2023 Imagens do perfil do Twitter do adolescente responsável pelo ataque na escola estadual Thomázia Montoro

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse durante uma coletiva de imprensa que as pessoas que tenham curtido, comentado ou simplesmente clicado no post serão investigadas, além de serem chamadas para depor.



Derrite esclareceu que já se sabe "que este garoto estava planejando fazer o atentado com uma arma de fogo e não conseguiu. Ele relatou isso informalmente aos policiais civis e militares que atenderam a ocorrência. Sobre as publicações feitas por ele no Twitter, nós só conseguimos ter acesso quando acessamos o celular dele, porque a página era restrita. Quem tinha acesso era somente ele e os usuários amigos dele. Não era algo público, então, na prática, não tínhamos como antecipar".

O secretário ainda completou dizendo que não foram descartados as possibilidades de "que ele tenha sido ajudado ou que outros colegas de escola tenham participado do plano". Além disso, Derride explica que pode-se "dizer que outros colegas dessa rede social tinham consciência de tudo o que viria a acontecer, até pelas curtidas e comentários na postagem dele. Isso será objeto de apuração da Polícia Civil e, sendo menor de 18 anos, os responsáveis também serão chamados para depor. Mais gente estava sabendo? os pais teriam algum conhecimento de que isso poderia acontecer? Tudo isso será investigado!”.

