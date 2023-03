Letícia Martins / iG - 27.03.2023 Viatura da PM segue na entrada de escola estadual Thomazia Montoro





O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (27) que o aluno que esfaqueou professores e estudantes em uma escola estadual planejava um atentado com arma de fogo.

"Já sabemos que este garoto estava planejando fazer o atentado com uma arma de fogo e não conseguiu. Ele relatou isso informalmente aos policiais civis e militares que atenderam a ocorrência", disse.





Derrite também afirmou que o autor do ataque no colégio Thomazia Montoro anunciou a ação desde domingo em posts realizados no Twitter. A conta do jovem de 13 anos é bloqueada, e os investigadores só conseguiram ter acesso às publicações pelo celular do autor do ataque.

"Não descartamos que ele tenha sido ajudado ou que outros colegas de escola tenham participado do plano, mas podemos dizer que outros colegas dessa rede social tinham consciência de tudo o que viria a acontecer, até pelas curtidas e comentários na postagem dele", destacou o secretário.

Problemas anteriores de violência

De acordo com Renato Feder, secretário de Estado de Educação de Sâo Paulo, o agressor teve problemas relacionados à violência recentemente , sendo que o último deles foi registrado na semana passada, quando ele entrou em conflito com um colega e disparou ofensas racistas contra ele.

Feder pontuou ainda que, antes de se transferir para a escola onde o ataque foi registrado, o jovem de 13 anos teve "problemas de violência" em uma outra instituição de ensino.

“Ele veio de uma outra escola onde ele também teve problemas, a gente já investigou”, afirmou Renato. “Ele teve problemas de violência em uma outra escola”, complementou.

O secretário de Educação também informou na conversa com os jornalistas que a Escola Estadual Thomazia Montoro ficará fechada por uma semana.

"A escola vai ficar fechada por uma semana. A gente vai acompanhando para ver se precisa estender o fechamento da escola. Mas o que a gente vai fazer é antecipar o recesso de julho. Então, semana que vem sem aulas, e em julho uma semana a mais para repor esse conteúdo."

