Letícia Martins / iG - 27.03.2023 Ataque a faca foi registrado na manhã desta segunda-feira (27)

Os policiais informaram que o aluno responsável pelo ataque a faca na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo , planejava o atentado há dois anos após ter sofrido bullying enquanto estudava na instituição de ensino.

Ao iG , os policiais que estão no local após o ocorrido informaram que um dos estudantes da escola teria feito bullying contra o agressor, que queria se vingar da situação.

Um dos alunos da escola, de 14 anos, relatou à reportagem que o agressor sempre ia para a escola de máscara, boné e usando trajes pretos. "Só chamavam ele por apelido, ficavam zoando", contou.

De acordo com o estudante, quando os outros colegas da sala faziam bullying com o responsável pelo ataque , ele respondia dizendo que "ia matar todo mundo".

Outro aluno, de 16 anos, relatou que o atentado teria ocorrido após uma briga na instituição. "Ele era muito quieto", afirmou. "Aconteceu por causa de uma briga na escola. Aí a professora foi separar, conversou com o menino e, nisso, ele falou que não gostou da professora, do jeito [que ela conduziu a situação], e fez isso."

O ataque, ocorrido na manhã desta segunda-feira (27) , deixou três professores e dois alunos feridos. Uma das docentes atingidas pelo adolescente, Elisabete Tenreiro, de 71 anos, sofreu uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas.

Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, informou que o responsável pelo ataque foi imobilizado por uma professora de educação física , que conseguiu detê-lo e fazer com que a faca fosse retirada da mão dele.

Câmeras de segurança de uma das salas de aula flagraram o momento em que o agressor golpeou uma professora nas costas e, enquanto tentava ferir outra vítima, a professora o agarra por trás para retirar a arma branca da mão dele . Enquanto ela segura o adolescente, outra aparece para arrancar a faca que ele portava.

