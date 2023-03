Reprodução/Record TV Ataque na escola deixou alunos e professores feridos





A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que quatro vítimas do ataque à faca na Escola Estadual Thomazia Montoro , localizada na capital paulista, receberam alta nesta segunda-feira (27). A professora Ana Célia da Rosa, que também foi atacada, está internada no Hospital das Clínicas da FMUSP.

De acordo com o boletim disponibilizado pela equipe médica às 17h30, a docente precisou passar por uma cirurgia no início da tarde para fechar uma incisão causada pelos ferimentos. Seu estado de saúde segue estável.

“Com relação as demais vítimas, dois alunos que foram atendidos no Hospital Bandeirantes já tiveram alta. Outras duas professoras que receberam atendimento no Hospital Universitário da USP (HU) e no São Luiz tiveram ferimentos superficiais e também tiveram alta”, diz trecho da nota da Secretaria de Saúde.

Na manhã de hoje, um aluno invadiu a escola estadual na capital paulista com uma faca e atacou estudantes e docentes da instituição. Na ocasião, três professoras e um aluno ficaram feridos.

Uma das professoras, porém, não resistiu. Elisabete Tenreiro sofreu uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas ainda nesta manhã.

Câmeras de segurança de uma das salas de aula flagraram o momento em que o agressor golpeou uma professora nas costas e, enquanto tentava ferir mais uma vítima, outra professora o agarra por trás para retirar a arma branca da mão dele. Enquanto ela segura o adolescente, uma terceira aparece para arrancar a faca que ele portava.

Ao iG, alunos da escola relataram que o agressor sofria bullying e rebatia as ofensas dizendo que "ia matar todo mundo". Os estudantes chegaram a mencionar que o suspeito teria se inspirado no massacre de Suzano (SP), que deixou 10 mortos, entre alunos e professores, em 2019.

Mais cedo, policiais informaram que ele planejava o ataque há dois anos, mas as motivações do crime ainda estão sendo investigadas.

O responsável pelo atentado foi aluno da escola, havia pedido transferência e retornado para a Thomazia Montoro no dia 15 de março, segundo o secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder.

Aluno que matou professora vai para Vara da Infância e Juventude

Ao iG, o delegado Marcos Vinicius Reis, do 34ºDP, afirmou que o agressor vai ser levado para o Fórum Brás (Varas Especiais da Infância e Juventude), em São Paulo .

Até agora, 32 pessoas já foram ouvidas pelos policiais, entre o próprio responsável pelo atentado, professores e alunos da escola.

Hoje também foi ouvida aprofessora de educação física Cíntia, que conseguiu imobilizar o adolescente e fazer com que a faca fosse retirada da mão dele. Os alunos continuam chegando na delegacia para prestar depoimento.

Um aluno que era da sala do autor do ataque já prestou depoimento e foi visto deixando a delegacia. Segundo apurou a reportagem, ele tentou parar uma briga relatada por outro estudante ao iG envolvendo o agressor.





