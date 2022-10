Divulgação / Corpo de Bombeiros - 13.10.2022 Temporal deixa rastro de destruição na região Sul do país

Um temporal deixou um rastro de destruição na região Sul do país, na tarde dessa quinta-feira (13). Diversos moradores sofreram com quedas de árvores, ventos fortes e tiveram casas e carros destruídos pela tempestade .

Os estragos foram registrados na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina , entre os municípios de Itá (SC) e Aratiba (RS).

A maior onda de destruição foi deixada em Itá, após uma chuva intensa, forte vendaval e chuva de granizo em alguns pontos. De acordo com o MetSul, os danos são semelhantes ao fenômeno descrito como downburst ou micro-explosão, corrente descendente de vento violenta.

No município catarinense, árvores caíram, empresas e casas tiveram os telhados arrancados e outros estragos foram vistos tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais.

Fotos divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram árvores e postes caídas sobre residências e veículos. Em uma das ocorrências, um carro ficou completamente danificado. Além disso, alguns muros desabaram e telhados foram levados pela ventania.

De acordo com o serviço de Meteorologia, a previsão alertava para instabilidade entre a tarde e noite de ontem sobre Santa Catarina e Paraná, com novos episódios de chuva intensa e temporais isolados de vento e granizo.

Tempestade com muito vento ocorreu ontem na região de Itá (SC). Imagens do As imagens são do Sgt. Rodrigo Suzin, Comandante dos Bombeiros em Itá. pic.twitter.com/rP72mHGLcN — CLIMATEMPO (@climatempo) October 14, 2022

A tempestade também gerou prejuízos em comunidades rurais no interior de Aratiba, município gaúcho que faz divisa com Itá.

De acordo com a Rádio Aratiba, os maiores danos foram registrados nas comunidades de Linha Polonesa, Três Barras, Linha Engeitado, Pinga Alta e Baixa, Volta Fechada, Tamanduá e Encruzilhada da Várzea.

Além da queda de árvores e destruição de casas, as redes elétricas nesses lugares foram danificadas.

Nesta sexta-feira (14), a região Sul ainda tem tempo instável, principalmente no Paraná e em Santa Catarina, segundo o Climatempo . A chuva ainda continua frequente e também há risco de chuva forte. O Rio Grande do Sul tem a presença de muitas nuvens, mas também tem períodos de sol. Chove apenas na divisa com Santa Catarina.

Conforme a meteorologia, as áreas de instabilidade devem persistir até domingo pelo menos. O tempo chuvoso deve continuar no fim de semana, em particular no leste de SC e Paraná, com previsão de chuva também para as capitais Florianópolis e Curitiba.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.