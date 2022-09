Reprodução / Twitter - 28.09.2022 Furacão deixou rastro de destruição na Flórida (EUA)

Nesta quinta-feira (29), o furacão Ian perdeu um pouco da força e se tornou uma tempestade tropical. O fenômeno , que agora atinge a Flórida (EUA) , no entanto, ainda representa risco para a população.

Em pronunciamento na manhã de hoje, o governador do estado, Ron DeSantis, as águas vão continuar altas ao longo do dia. Na ocasião, ele pediu que a população não se arrisque e continue em um lugar seguro.

"Tenham cuidado, saibam que a tempestade, nesse ponto, continua causando destruição, então não vale a pena se arriscar", afirmou.

🇺🇸🌪👁Pessoas indo para o oceano em Fort Myers Beach enquanto o furacão Ian se aproxima da Flórida. pic.twitter.com/Wxb36CwRQ0 — osanto. (@denysraziel) September 28, 2022

Os ventos ainda continuam atingindo uma velocidade de 105 km/h e o temporal tem a possibilidade de aumentar.



O furacão chegou à Flórida pela primeira vez na tarde dessa quarta (28), ainda na categoria 4 , mas enfraqueceu durante a noite. Antes, a tempestade passou por Cuba, deixando mortos, destruição e milhões de casas sem energia elétrica .

🇺🇸🌪 Sudoeste da Flórida tornado EUA.



Ventos perto da categoria 5 quando a tempestade se aproxima da Flórida. O furacão Ian se fortaleceu em um poderoso furacão de categoria 4 na manhã de quarta-feira, horas antes de atingir a costa do Golfo da Flórida. 😳😢 pic.twitter.com/w00xTmUObL — Maria P (@damadanoite14) September 28, 2022

Agora, é esperado que o fenômeno deixe a Flórida ainda hoje e se aproxime das costas da Geórgia e da Carolina do Sul na sexta (30).

Além dos ventos, as tempestades atingiram comunidades costeiras e o alto volume de chuvas deixou inundações em diversas partes do estado, além de muitos moradores ilhados em suas casas.

Furacão Ian bate na Flórida com categoria 4 🇺🇸 pic.twitter.com/fL5aXWjlbv — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) September 28, 2022

Assim como em Cuba, mais de 2,5 milhões de pessoas ficaram sem energia na manhã de hoje, principalmente nas regiões Sudoeste e central do estado, segundo o rastreador de interrupções PowerOutage.us .

Momentos em que a parede do olho do catastrófico Furacão Ian atinge North Captiva Island, Florida. pic.twitter.com/SdKLr0lgDO — Max Furacão (@ElizandroMax) September 29, 2022

Condados no Sudoeste do estado também relatam apagões quase totais após a tempestade. A região do metrô Tampa-St. Petersburgo também foi afetada.

A Flórida Central está inundada pelas chuvas após ter acumulado uma quantidade de 200 a 300 milímetros, e ainda são esperados mais 50 a 100 mm, como alertou o governador.

Embora o risco ainda seja evidente, os avisos de furacão e tempestade no Sul da Flórida foram descartados, já que o temporal agora segue em direção ao Norte, informou o National Hurricane Center .

No Oeste, os níveis de água devem diminuir. Agora, os estados a Sudoeste — Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul — se preparam para o impacto da tempestade.

Cuba

Após a passagem do furacão Ian em Cuba , pelo menos duas mortes foram registradas no oeste da ilha, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos . O fenômeno também deixou mais de 11 milhões de pessoas sem energia elétrica.

Uma das vítimas fatais é uma mulher de 43 anos, que morreu no desabamento de sua casa. Milhares de casas precisaram ser evacuadas e as pessoas precisaram fugir da área que seria atingida antes da chegada da tempestade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.