Reprodução / TV Globo - 04.07.2022 Chuvas em Alagoas deixam mortos, desaparecidos e desabrigados

O número de pessoas desalojadas e desabrigadas em decorrência das chuvas que atingem Alagoas já passa de 56 mil, de acordo com boletim da Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira (4). Além disso, seis mortes foram registradas no estado devido aos temporais.

Desde a última sexta-feira (1º), voltou a chover forte na região, causando transbordamentos de rios e lagoas. Até o momento, o Governo do Estado já decretou estado de emergência em 51 dos 102 municípios do estado devido aos estragos.

Segundo a nota da Defesa Civil, 8.830 pessoas estão desabrigadas e 47.651 desalojadas. As mortes foram confirmadas nos municípios de Campo Alegre, Coruripe, Matriz de Camaragibe, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos e União dos Palmares.

Conforme a a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Smarh), as chuvas que atingiram o estado nos últimos dois meses superou o esperado para 2022 inteiro. Isso fez com que diversos rios transbordassem no inteiror, provocando alagamentos em vários bairros.

Além disso, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso em 15 cidades do interior e em parte de Maceió por causa dos estragos causados pela força da água. A empresa responsável pela energia, Equatorial, informou que a suspensão foi feita como uma medida de segurança, a fim de evitar possíveis acidentes.

Rodovias federais também foram afetadas e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), interdições foram feitas em ao menos seis municípios devido a problemas causados pelas chuvas, como alagamentos e queda de postes.

Confira, abaixo, os municípios que estão em situação de emergência:

Atalaia Barra de Santo Antônio Barra de São Miguel Belém Branquinha Cacimbinhas Cajueiro Capela Coité do Noia Coqueiro Seco Coruripe Craíbas Feliz Deserto Girau do Ponciano Igreja Nova Jacuípe Jequiá da Praia Jundiá Limoeiro de Anadia Maceió Major Izidoro Maragogi Marechal Deodoro Matriz de Camaragibe Murici Palmeira dos Índios Pão de Açúcar Paripueira Paulo Jacinto Penedo Piaçabuçu Pilar Porto Calvo Porto Real do Colégio Quebrangulo Rio Largo Roteiro Santa Luzia do Norte Santana do Mundaú São Brás São José da Laje São Luís do Quitunde São Miguel dos Campos São Miguel dos Milagres Satuba Taquarana Tanque d'Arca Teotônio Vilela Traipu União dos Palmares Viçosa

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.