Reprodução/redes sociais Bolsonarista grava vídeo após ser encontrado pela Polícia Federal

O caminhoneiro Zé Trovão foi eleito para a Câmara dos Deputados com 71,140 mil votos pelo estado de Santa Catarina (SC). O bolsonarista é alvo de ações do Supremo Tribunal Federal (STF) e atualmente usa tornozeleira eletrônica.

Marcos Antônio Pereira Gomes é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e integra a mesma legenda partidária do atual chefe do executivo. Trovão foi décimo quarto candidato mais votado do estado para o cargo em Brasília.

O caminhoneiro ficou famoso por organizar atos antidemocráticos nas manifestações de 7 de setembro de 2021 com o objetivo de pressionar o Senado a aprovar pedidos de impeachment contra ministros do STF. Pelos atos, Trovão teve sua prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e acabou fugindo para o México onde passou 40 dias foragido.

