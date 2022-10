Reproução TV Globo - 14.10.2022 Helena Gomes fala ao fantástico sobre agressão em academia

Em entrevista à TV Globo, a modelo e atriz Helena Gomes, disse sentir-se 'aliviada' com a prisão do empresário e herdeiro Thiago Brennand nos Emirados Árabes . O agressor encontrava-se foragido da justiça brasileira após ter prisão decretada no Brasil e viajar para o país, sem autorização judicial.

"Todas essas pessoas que vieram conversar com a gente [após o vídeo vir à tona], que vieram conversar comigo, falavam que a Justiça seria feita. Eu chegava a me questionar: e se não for feita? O que é que eu vou falar para essas pessoas que estão entrando nesse processo com a gente. Então, eu tô aliviada. Eu tô aliviada que as coisas estão andando como planejamos", disse Helena à TV Globo.

Thiago virou réu no Brasil por agredir Helena em uma academia de São Paulo, capital. De acordo com a Polícia Federal, o réu também responde por tentativa de feminicídio e corrupção de menores em outro processo – por ter incentivado seu próprio filho a ofender outra vítima.

O réu também é acusado de estupro, cárcere privado, agressões e ameaças. O empresário chegou a obrigar outras mulheres a tatuarem as iniciais do nome dele no corpo e também enviou e-mails com intimidações para uma promotora do Ministério Público durante processo de investigação contra ele.

Brennand virou réu por lesão corporal contra uma mulher e corrupção de menor de idade. No pedido de liminar de seu advogado, que foi negado nesta semana pela Justiça, a defesa do réu alegou ele está sendo "caçado como troféu ao combate à violência contra mulher".

Thiago chegou a enviar e-mails aos Ministério Público reclamado sobre a maneira que seu nome foi escrito e segundo relatos do repórter Valmir Salaro do Fantástico, Thiago Brennand o ameaçou depois de revelar denúncias de abuso e agressão contra ele na TV.

A reportagem veiculada mostrava imagens de uma câmera de segurança de uma academia de ginástica, em que a modelo Helena Gomes é agredida pelo empresário.

