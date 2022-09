Reprodução / BBC - 12.09.2022 Cortejo rainha Elizabeth II

O rei Charles III e seus três irmãos — princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward — lideram o cortejo com o corpo da rainha Elizabeth II pelas ruas de Edimburgo, na Escócia. A procissão com o caixão da monarca deixou o Palácio de Holyroodhouse e se move em um ritmo lento pela capital.

O percurso do Palácio até a Catedral de St. Giles — para onde se dirige a procissão — demora normalmente cerca de 20 minutos a pé. Espera-se, no entanto, que o cortejo dure no mínimo 30 minutos, devido à presença da multidão, que também deseja prestar homenagens à rainha.

Entre o público que acompanha a procissão estão turistas e moradores. Um grande número de crianças também é percebido no local.

Veja imagens do cortejo:

O carro atrás do que carrega o caixão da rainha leva Camilla, a rainha consorte , e Sophie, a condessa de Wessex, esposa do príncipe Edward.

Após o caixão realizar a viagem, eles entrarão na catedral para um processo que deve durar cerca de uma hora. A população poderá ver o caixão da monarca por volta das 17h do horário local.

