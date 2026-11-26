Pedro Boaventura/iG Rodovia Rio-Santos (BR-101)

Por conta das fortes chuvas que atingem grande parte da região Sudeste, a Rodovia Rio-Santos (BR-101) vai receber uma intensificação de monitoramento dos índices pluviométricos ao longo de mais de 200 quilômetros da via.

A Rio-Santos é a rodovia que dá acesso às praias de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, e às praias da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR-Motiva, as equipes operacionais vão monitorar os índices pluviométricos ao longo dos 270 quilômetros concedidos pela empresa.

Com um possível agravamento das condições climáticas, a concessionária informou também que não descarta a necessidade de uma interdição total da rodovia.

O bloqueio será feito caso sejam identificados riscos à segurança dos motoristas.

O monitoramento já está em andamento e segue durante toda esta quinta-feira (26), com acompanhamento contínuo dos volumes de chuva e das condições da rodovia.

Orientação

Por conta das chuvas, é importante que os motoristas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar acidentes.

Segundo especialistas da CCR-Motiva, as recomendações de segurança para quem trafega pela rodovia são:

aumentar a visibilidade, mantendo os faróis baixos acesos, especialmente em situações de chuva intensa ou neblina;

Manter distância segura em relação ao veículo à frente, já o tempo de frenagem é maior em pistas molhadas;

redobrar a atenção nas curvas, reduzindo a velocidade e tendo cuidado redobrado nos trechos sinuosos, em que o risco de perda de controle do veículo é maior;

evitar freadas bruscas, freando de forma gradual, para evitar a perda de controle do veículo.

Além disso, em caso de tempestade severa em que a visibilidade pode ficar muito comprometida, é importante o motorista parar e procurar um local seguro, evitando parar no acostamento.

Previsão

Nesta quinta-feira (26), o tempo permanece instável em grande parte do estado de São Paulo e em todo o estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a área paulista segue sob influência de uma frente fria e da circulação de ventos úmidos provenientes do oceano. Essa condição favorece a manutenção de bastante nebulosidade e a ocorrência de chuva.

As precipitações devem ocorrer de maneira intermitente, alternando entre períodos de chuva com momentos de menor intensidade e chuva com intensidade moderada a forte.

Além disso, a instabilidade deve ser acompanhada por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões central, norte e oeste do Estado, além da faixa litorânea.

Grande parte de São Paulo e todo o estado carioca, incluindo o trecho da Rio-Santos, também está em alerta laranja de perigo para tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia.

O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Buscas por mulher argentina

Uma argentina, moradora de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, está desaparecida desde o último domingo (22). A mulher foi identificada como Keila Daiana da Costa, de 24 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela teria sido arrastada pela enxurrada durante o temporal, junto com o companheiro Enzo Antônio, de 30 anos, em uma motocicleta.

Nesta quinta-feira (26), as buscas pela mulher continuam. A operação é feita pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e do 11º Grupamento de Bombeiros, com o apoio de voluntários que utilizam drones para auxiliar no monitoramento aéreo.

O casal voltava do trabalho e tentava atravessar uma ponte no momento do acidente. Uma testemunha relatou à polícia ter ouvido pedidos de socorro em meio ao temporal, mas não conseguiu prestar ajuda devido ao alto volume de água e à forte correnteza. A motocicleta em que o casal estava também foi localizada submersa no rio.

O corpo de Enzo Antônio foi resgatado na segunda-feira (23), nas proximidades da Ponte da Casanga, no bairro de mesmo nome, e sepultado na manhã desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Araras, no interior de São Paulo.

Divulgação/Redes sociais A jovem argentina Keila Daiana da Costa, desaparecida na enxurrada de Ubatuba (SP)







