As buscas pela argentina Keila Daiana da Costa, de 24 anos, desaparecida em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, continuam nesta quarta-feira (25). A operação no Rio Indaiá foi retomada por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e do 11º Grupamento de Bombeiros, com o apoio de voluntários que utilizam drones para auxiliar no monitoramento aéreo.
De acordo com o tenente Rafael Vitor, o GBMar emprega uma moto aquática para varrer o leito do rio e a região próxima à foz. As outras três equipes do 11º Grupamento atuam com um barco inflável e realizam incursões a pé em determinados trechos, focando em áreas com vegetação densa ou outros obstáculos onde a vítima possa estar. Veja o vídeo abaixo:
A operação não conta com mergulhadores, pois a água turva compromete a visibilidade e oferece riscos à segurança dos agentes, o que se torna o maior desafio da equipe.
A redução no nível do rio Indaiá deve proporcionar melhores condições de trabalho ao longo do dia. No entanto, os socorristas monitoram com preocupação a previsão de retorno das chuvas ainda nesta quarta-feira, o que pode voltar a dificultar os trabalhos.
O que aconteceu com Keila?
Natural da Argentina, Keila mora em Ubatuba há cerca de dois anos. De acordo com a Polícia Civil, a principal hipótese do seu desaparecimento é que, no domingo (22), ela teria sido arrastada pela enxurrada durante temporal, junto com o companheiro, Enzo Antônio, de 30 anos, em uma motocicleta .
O casal voltava do trabalho e tentava atravessar uma ponte no momento do acidente. Uma testemunha relatou à polícia ter ouvido pedidos de socorro em meio ao temporal, mas não conseguiu prestar ajuda devido ao alto volume de água e à forte correnteza. A motocicleta em que o casal estava também foi localizada submersa no rio.
O corpo de Enzo Antônio foi resgatado na segunda-feira (23), nas proximidades da Ponte da Casanga, no bairro de mesmo nome, e sepultado na manhã desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Araras, no interior de São Paulo.