Divulgação/Redes sociais A jovem argentina Keila Daiana da Costa, desaparecida na enxurrada de Ubatuba (SP)

As buscas pela argentina Keila Daiana da Costa, de 24 anos, desaparecida em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, continuam nesta quarta-feira (25). A operação no Rio Indaiá foi retomada por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e do 11º Grupamento de Bombeiros, com o apoio de voluntários que utilizam drones para auxiliar no monitoramento aéreo.

De acordo com o tenente Rafael Vitor, o GBMar emprega uma moto aquática para varrer o leito do rio e a região próxima à foz. As outras três equipes do 11º Grupamento atuam com um barco inflável e realizam incursões a pé em determinados trechos, focando em áreas com vegetação densa ou outros obstáculos onde a vítima possa estar. Veja o vídeo abaixo:





A operação não conta com mergulhadores, pois a água turva compromete a visibilidade e oferece riscos à segurança dos agentes, o que se torna o maior desafio da equipe.

A redução no nível do rio Indaiá deve proporcionar melhores condições de trabalho ao longo do dia. No entanto, os socorristas monitoram com preocupação a previsão de retorno das chuvas ainda nesta quarta-feira, o que pode voltar a dificultar os trabalhos.

O que aconteceu com Keila?

Natural da Argentina, Keila mora em Ubatuba há cerca de dois anos. De acordo com a Polícia Civil, a principal hipótese do seu desaparecimento é que, no domingo (22), ela teria sido arrastada pela enxurrada durante temporal, junto com o companheiro, Enzo Antônio, de 30 anos, em uma motocicleta .

O casal voltava do trabalho e tentava atravessar uma ponte no momento do acidente. Uma testemunha relatou à polícia ter ouvido pedidos de socorro em meio ao temporal, mas não conseguiu prestar ajuda devido ao alto volume de água e à forte correnteza. A motocicleta em que o casal estava também foi localizada submersa no rio.

O corpo de Enzo Antônio foi resgatado na segunda-feira (23), nas proximidades da Ponte da Casanga, no bairro de mesmo nome, e sepultado na manhã desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Araras, no interior de São Paulo.