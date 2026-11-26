Reprodução/Windy Nuvens carregadas encobrem o céu de Goiânia; chuva levou à emissão de alertas e a bloqueios preventivos no trânsito

Goiás tem 195 municípios com risco potencial de tempestades nesta quinta-feira (26), segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A previsão indica possibilidade de chuvas intensas, raios, rajadas de vento superiores a 60 km/h e queda de granizo. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade, Senador Canedo e Rio Verde estão entre as cidades relacionadas no boletim.

O dia deve ter sol e variação de nebulosidade, com formação de áreas de instabilidade pela combinação de calor e umidade. Segundo o Cimehgo, o avanço de uma frente fria pelo Sudeste intensificará o transporte de umidade para o Centro-Oeste, favorecendo o desenvolvimento de pancadas de chuva de diferentes intensidades.

O alerta aponta possibilidade de chuvas entre 20 e 40 milímetros por hora ou acumulados de 60 milímetros no dia. As precipitações podem evoluir para tempestades isoladas, com risco de alagamentos, transbordamento de mananciais, queda de árvores e danos à infraestrutura urbana e rural.

O Cimehgo recomenda atenção aos alertas, porque as condições do tempo podem mudar rapidamente. A indicação de risco não significa que todos os municípios terão temporais ou que a chuva será uniforme.

Goiânia tem previsão de máxima de 30°C

Em Goiânia, a previsão é de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, com temperaturas entre 19°C e 30°C. O volume estimado é de 18 milímetros, e a umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 95%.

Anápolis e Luziânia têm previsão de mínima de 19°C e máxima de 29°C, com 15 milímetros de chuva em cada município. Em Rio Verde e Jataí, os termômetros devem variar entre 19°C e 30°C, com estimativa de 20 milímetros.

Em Itumbiara, são esperados 20 milímetros de chuva, com temperaturas entre 19°C e 31°C. Mineiros e Ipameri têm previsão de 25 milímetros, com mínima de 19°C e máxima de 30°C. No norte do estado, Porangatu pode chegar a 34°C, com mínima de 22°C e estimativa de seis milímetros de precipitação.

Centro, Sul e Sudoeste têm maiores volumes previstos

No prognóstico regional, as regiões Central, Sul e Sudoeste apresentam os maiores volumes estimados para esta quinta-feira, com 45 milímetros. A previsão é de 40 milímetros no Oeste e de 25 milímetros no Norte e no Leste.

Sexta-feira também tem risco de tempestades

Para sexta-feira (27), o Cimehgo aponta 157 municípios com risco potencial de tempestades, entre eles Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. A previsão mantém a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios, rajadas de vento superiores a 60 km/h e eventual queda de granizo.

Em Goiânia, as temperaturas devem variar entre 19°C e 30°C, com estimativa de 20 milímetros de chuva. No prognóstico regional, os maiores volumes previstos são de 50 milímetros nas regiões Central e Sul, seguidos por 45 milímetros no Sudoeste, 40 milímetros no Oeste e no Leste e 25 milímetros no Norte.

O cenário de instabilidade deve continuar no fim de semana. Segundo o Cimehgo, a combinação de calor e umidade, sob influência do avanço de uma frente fria pelo Sudeste, favorecerá pancadas de chuva de intensidade variada e tempestades isoladas em Goiás.