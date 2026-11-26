Imagem gerada por IA O sistema deve se formar entre a Região Sul e o Paraguai

Esta quinta-feira (26) deve ser marcada pela intensificação de um ciclone extratropical. O sistema atinge as regiões Sul e Sudeste, traz queda nas temperaturas e dá origem a uma frente fria.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com os meteorologistas, associados a esse sistema, uma área de alta pressão pós-frontal também deve avançar sobre o extremo sul do Brasil.

Esse sistema deve favorecer a redução da umidade, da nebulosidade e também das temperaturas. Sendo assim, a previsão indica que as mínimas podem ficar abaixo dos 10 °C nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Ainda segundo o Inmet, não há indicação de que o frio seja persistente ou de que haja condições favoráveis à formação de geadas, mesmo nas áreas de maior altitude.

As chuvas também seguem atingindo o país. Ao menos seis estados estão em alerta laranja de perigo, segundo o Inmet.

O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta abrange todo o Sudeste, parte de Goiás e do Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, o Norte e Nordeste seguem com temperaturas elevadas, com a possibilidade de apenas chuvas isoladas para alguns pontos.

Veja a previsão por região:

Sul

A entrada de uma massa de ar frio deixa as temperaturas mais baixas no Sul durante esta quinta-feira (26). Mesmo assim, a previsão indica que ainda há condições de chuva com trovoadas, principalmente no oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Nas demais partes da região, a quinta-feira será de sol e poucas nuvens, ainda com temperaturas mais baixas, conforme informou o Inmet.

A temperatura mínima pode ficar abaixo dos 10 °C nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Sudeste

Nesta quinta-feira (26), a previsão indica que a temperatura deve cair no Sudeste, principalmente no estado de São Paulo.

Os meteorologistas também informaram que o dia deve ser de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em grande parte da região. Praticamente todo o Sudeste está sob o aviso laranja do Inmet de perigo para tempestades.

As chuvas mais isoladas são esperadas apenas para o extremo norte de Minas Gerais e nas regiões próximas à divisa de São Paulo com o estado do Paraná, devido à entrada de um ar mais frio.

Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, a quinta-feira (26) deve ser marcada pelo sol entre muitas nuvens. Durante a tarde, o calor e a umidade formam nuvens carregadas, que provocam chuvas acompanhadas de trovoadas.

As tempestades estão previstas em áreas do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, além do centro e sul de Goiás.

O calor segue atingindo a região. Em alguns pontos, as temperaturas máximas podem chegar à marca de 35°C.

Norte

Nesta quinta-feira (26), no Norte, as chuvas continuam concentradas, principalmente no setor sudoeste da região, com chances de trovoadas em Rondônia e no estado do Amazonas.

Em outros pontos, também há a possibilidade de chuvas isoladas. Por outro lado, no leste de Roraima e do Amazonas, no norte do Pará e no centro-sul do Amapá, o tempo segue seco, sem previsão de chuva.

As temperaturas também seguem altas na região, com máxima de 36 °C em Manaus, por exemplo, e 38 °C em Boa Vista.

Nordeste

O Nordeste segue sem previsão de chuva expressiva nesta quinta-feira (26) e o sol aparece entre muitas nuvens em quase toda a região.

Há possibilidade de chuvas isoladas apenas em parte do Maranhão, do Piauí e no oeste da Bahia.

Parte da região também está sob o aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar durante a tarde. Em alguns pontos, a temperatura máxima pode chegar a 39 °C, como na capital do Piauí, Teresina.



