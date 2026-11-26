André Lucas Almeida/Futura Press Tempo nublado em SP

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu nublado e tempo instável nesta quinta-feira (26), com garoas e chuviscos atuando de modo isolado na cidade, segundo as imagens mais recentes de radar e satélite meteorológico.

De acordo com os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média durante o amanhecer, era de 20°C e a máxima prevista chega a, somente, 23°C.

Com o passar das horas, o tempo continua instável em todo o estado, devido a chegada de uma frente fria e dos ventos úmidos vindos do mar. Por conta do fenômeno, as temperaturas apresentam acentuado declínio e permanecem mais baixas durante todo o restante da semana.

A garoa é esperada durante todo o dia na capital, mas não há expectativa para chuvas com volumes significativos. Segundo a Defesa Civil, a chuva estará presente de forma intermitente nas regiões Centro, Norte e Oeste do estado, variando entre moderada e forte intensidade e possivelmente vindo acompanhada de raios e rajadas de vento; o litoral também deve ser afetado.





Já no Nordeste paulista, na Baixada Santista e no Litoral Norte, a chuva ocorre de forma persistente, com alto risco de novos transtornos.

Próximos dias

Na sexta-feira (27), o dia deve contar com muitas nuvens, umidade elevada e temperaturas amenas, variando entre a mínima de 17°C e máxima de 24°C. À tarde, há potencial para chuva fraca e de curta duração em pontos isolados.

As temperaturas devem seguir na mesma faixa até a próxima terça-feira (01/12), quando a máxima prevista é de 26°C.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Quinta-feira (26): Mínima de 16°C, máxima de 23°C. Nublado com chuva de manhã. À tarde e à noite pode garoar.

- Sexta-feira (27): Mínima de 16°C, máxima de 24°C. Céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde o sol aparece. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sábado (28): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Domingo (29): Mínima de 20°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Segunda-feira (30): Mínima de 19°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

