COR/Reprodução Rio tem 10 ocorrÊncias de alagamento em aberto

O Rio de Janeiro segue enfrentando fortes pancadas de chuva na manhã desta quinta-feira (26). A cidade está sob alerta laranja do I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde quarta-feira (25), e as precipitações já provocaram bolsões d’água em diferentes regiões, além de quedas de galhos e árvores.

De acordo com o balanço divulgado pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), atualizado às 8h30, foram identificados dez pontos com bolsões d’água ainda abertos. Outros 23 registros já haviam sido encerrados.

As ocorrências começaram a ser registradas entre 20h de quarta-feira e 8h30 desta quinta-feira.

Confira os pontos com bolsões d’água

Avenida Infante Dom Henrique (Aterro do Flamengo), sentido Copacabana, altura dos campinhos de futebol (Flamengo)

Avenida Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira, altura do edifício dos Correios (Cidade Nova)

Linha Vermelha, sentido Centro, altura da Linha Amarela (Cidade Universitária)

Praia de Botafogo, sentido Copacabana, altura da Rua Marquês de Olinda (Botafogo)

Rua Carlos Seixas, altura da Vila Olímpica (Caju)

Rua Pires da Mota (Ribeira – Ilha do Governador)

Rua Vinte e Quatro de Maio, altura da Rua Alzira Valdetaro (Sampaio)

Avenida Rio Branco, altura da Avenida Beira Mar (Centro)

Avenida Niemeyer, altura do Hotel Sheraton (Vidigal)

Praia de Botafogo, sentido Copacabana, altura do Ibol (Botafogo)

Entre os 23 pontos que tiveram os bolsões d’água encerrados estavam trechos da Avenida Brasil, da Linha Vermelha, da Avenida Ayrton Senna, da Avenida Epitácio Pessoa, em Ipanema, e da Estrada do Galeão, na Ilha do Governador.

Quedas de árvores

O COR-Rio também registrava cinco ocorrências em andamento relacionadas à queda de galhos e árvores que afetam o trânsito da ciddade nas seguintes ruas:

Rua Joaquim Nabuco, trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e Avenida Atlântica (Copacabana)

Rua Marechal Marciano, altura da Avenida Ribeiro Dantas (Bangu)

Linha Vermelha, sentido Centro, altura do Parque das Missões (Cordovil)

Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, trecho entre a Rua Zeferino de Faria e a Rua Joaquim José Couto (Recreio dos Bandeirantes)

Rua Goiás, altura da Rua Silvério (Cascadura)

O COR-Rio recomenda que a população permaneça em locais seguros e abrigados e acompanhe as atualizações meteorológicas. Em caso de acionamento das sirenes da Defesa Civil Municipal, os moradores devem se deslocar para os pontos de apoio mais próximos, cujos endereços estão disponíveis no aplicativo COR.Rio.





Barra do Rio foi a região com maior volume de chuva

Segundo o Sistema Alerta Rio, a cidade registrou chuva forte desde a noite e os episódios mais intensos foram identificados na Barra/Riocentro, entre meia-noite e 1h, e na Penha, entre 2h e 3h.

Entre 16h de quarta-feira e 7h desta quinta-feira, a estação Barra/Riocentro registrou o maior acumulado de chuva, com 84 milímetros. Na sequência aparecem Barra/Barrinha e Santa Teresa, ambas com 66 milímetros, e Urca, com 65,6 milímetros.

O Grande Méier acumulou 64,6 milímetros, enquanto Laranjeiras registrou 63,4 milímetros no período.

Previsão do tempo

A previsão do Sistema Alerta Rio indica que a passagem de uma frente fria e o transporte de umidade do oceano para o continente mantêm o tempo instável nesta quinta-feira.

O céu deve permanecer nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. A partir da tarde, as precipitações devem ocorrer de forma mais isolada.

Os ventos estarão moderados, com possibilidade de rajadas fortes, principalmente no litoral. As temperaturas também devem apresentar queda acentuada, com mínima prevista de 19°C e máxima de 27°C.



