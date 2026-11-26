A cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, cidade do Santuário Nacional e conhecida como a capital da fé, é o município com o maior volume de chuva nas últimas 24 horas no estado de São Paulo.
De acordo com a Defesa Civil estadual, foram registrados 96 milímetros de chuva acumulada até a manhã desta quinta-feira (26).
Com o grande acúmulo de água, foi registrado também o desabamento de um muro. A queda da estrutura atingiu três veículos e afetou um condomínio residencial com 16 apartamentos, no bairro Santa Rita.
Ainda segundo o órgão estadual, equipes de emergência realizaram a retirada preventiva dos moradores. Ao menos 22 pessoas ficaram desalojadas.
Após uma vistoria, os apartamentos foram interditados. O local foi isolado e permanece em segurança.
Uma avaliação técnica está prevista para verificar as condições estruturais e os danos. Ninguém ficou ferido e os desalojados foram encaminhados para casas de familiares.
Ainda durante a noite desta quarta-feira (25), o prefeito em exercício, Professor Wesley Mota (PL), afirmou que a cidade vai decretar situação de emergência.
Foi o segundo dia em menos de uma semana que a cidade registrou estragos por conta da chuva. No último sábado, uma outra tempestade deixou a cidade alagada.
Previsão
Nesta quinta-feira (26), o tempo permanece instável em grande parte do estado de São Paulo.
Segundo a Defesa Civil do Estado, a área paulista segue sob influência de uma frente fria e da circulação de ventos úmidos provenientes do oceano. Essa condição favorece a manutenção de bastante nebulosidade e a ocorrência de chuva.
As precipitações devem ocorrer de maneira intermitente, alternando entre períodos de chuva com momentos de menor intensidade e chuva com intensidade moderada a forte.
Além disso, a instabilidade deve ser acompanhada por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões central, norte e oeste do Estado, além da faixa litorânea.
Grande parte de São Paulo, incluindo Aparecida e o Vale do Paraíba, também está em alerta laranja de perigo para tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia.
O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Maiores acumulados SP
De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, esses eram os maiores acumulados no estado às 8h:
Aparecida (São Francisco): 96mm
Canas (Centro): 73mm
Ubatuba (Tenório): 71mm
Porto Ferreira (G2-354070502a): 67mm
Tremembé (Eta): 66mm
Campinas (Satélite Iris I): 66mm
Cunha (Eta 2): 65mm
Atibaia (Itapetinga): 60mm
São José Do Barreiro (Delegacia De Policia Civil): 57mm
Bragança Paulista (Água Comprida): 52mm
Guaratinguetá (Parque Santa Luzia): 50mm
Cabreúva (Jacaré): 49mm
Serra Negra (Eeat Estancia Da Serra): 49mm
Lagoinha (Eta Sabesp): 47mm
Holambra (Centro): 46mm
Pirassununga (G2-353930102a): 46mm
Lorena (Policia Militar): 45mm
Cachoeira Paulista (Cachoeira Paulista): 44mm
Santa Bárbara D'oeste (Jardim Pantano): 43mm
Santo André (Paranapiacaba): 43mm
Monte Mor (Rod Conego C S Pires): 42mm
Tambaú (G2-355330203a): 38mm
Indaiatuba (Fatec): 36mm
Artur Nogueira (Jardim Blumenau): 36mm
São Paulo (Jardim Paulistano): 35mm
Jundiaí (Jardim Tamoio): 35mm
Campo Limpo Paulista (Jardim São José): 35mm
São Sebastião (Boicucanga2): 34mm
Nazaré Paulista (Eta Sabesp): 33mm
Paraibuna (Eta): 32mm
Sete Barras (Vila São João): 32mm
Paulínia (João Aranha): 32mm
Bananal (Centro): 31mm
Cruzeiro (Centro): 30mm
Mairiporã (Apolinário): 30mm
Araçariguama (Centro): 29mm
Piracaia (Garagem Da Pm): 28mm
Espírito Santo Do Pinhal (Vila N.s. De Fatima): 28mm
Taubaté (Policia Militar): 28mm
Pindamonhangaba (Policia Militar): 27mm
Sumaré (Nova Veneza): 26mm
Itapira (Itapira): 25mm
Bertioga (Praia De Guaratuba): 24mm
São Luís Do Paraitinga (Comdec): 24mm
Campos Do Jordão (Capivari): 24mm
Pedreira (Vila Santo Antonio): 24mm
Itupeva (Parque Dos Cafezais): 24mm
São Carlos (Jardim São Paulo): 24mm
Santo Antônio De Posse (Jd. Vila Rica): 23mm
Conchal (Centro): 22mm
Brotas (G2-350790203a): 22mm
Lavrinhas (Centro): 21mm
Natividade Da Serra (Policia Militar): 21mm
Itapevi (Chacara Vitapolis): 21mm
Águas Da Prata (G2-350040202a): 21mm
Itapecerica Da Serra (Jacira): 20mm
São Caetano Do Sul (Centro): 20mm
Capivari (Jardim Elisa): 20mm
Amparo (Eta Arcadas): 20mm
Vinhedo (Centro): 20mm
Corumbataí (Centro): 20mm
Estiva Gerbi (Centro): 20mm
Leme (Centro): 20mm
São João Da Boa Vista (G2-354910201a): 20mm
A prefeitura de Aparecida informou, na noite desta quarta-feira (25), que a cidade registrou 85 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, sendo 62 milímetros nas últimas seis horas. A informação foi publicada por volta das 22h.
A administração municipal ainda afirmou que órgãos da Prefeitura, como a Defesa Civil, equipes de segurança, zeladoria e Fundo Social de Solidariedade, estiveram nas ruas acompanhando a situação e atendendo às necessidades da população.