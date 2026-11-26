Reprodução/TV Vanguarda Aparecida registra maior volume de chuva do estado de São Paulo

A cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, cidade do Santuário Nacional e conhecida como a capital da fé, é o município com o maior volume de chuva nas últimas 24 horas no estado de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil estadual, foram registrados 96 milímetros de chuva acumulada até a manhã desta quinta-feira (26).

Com o grande acúmulo de água, foi registrado também o desabamento de um muro. A queda da estrutura atingiu três veículos e afetou um condomínio residencial com 16 apartamentos, no bairro Santa Rita.

Ainda segundo o órgão estadual, equipes de emergência realizaram a retirada preventiva dos moradores. Ao menos 22 pessoas ficaram desalojadas.

Após uma vistoria, os apartamentos foram interditados. O local foi isolado e permanece em segurança.

Uma avaliação técnica está prevista para verificar as condições estruturais e os danos. Ninguém ficou ferido e os desalojados foram encaminhados para casas de familiares.

Ainda durante a noite desta quarta-feira (25), o prefeito em exercício, Professor Wesley Mota (PL), afirmou que a cidade vai decretar situação de emergência.

Foi o segundo dia em menos de uma semana que a cidade registrou estragos por conta da chuva. No último sábado, uma outra tempestade deixou a cidade alagada.

Previsão

Nesta quinta-feira (26), o tempo permanece instável em grande parte do estado de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a área paulista segue sob influência de uma frente fria e da circulação de ventos úmidos provenientes do oceano. Essa condição favorece a manutenção de bastante nebulosidade e a ocorrência de chuva.

As precipitações devem ocorrer de maneira intermitente, alternando entre períodos de chuva com momentos de menor intensidade e chuva com intensidade moderada a forte.

Além disso, a instabilidade deve ser acompanhada por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões central, norte e oeste do Estado, além da faixa litorânea.

Grande parte de São Paulo, incluindo Aparecida e o Vale do Paraíba, também está em alerta laranja de perigo para tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia.

O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Imagens cedidas ao iG Aparecida registra maior volume de chuva do estado de São Paulo





Maiores acumulados SP

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, esses eram os maiores acumulados no estado às 8h:

Aparecida (São Francisco): 96mm

Canas (Centro): 73mm

Ubatuba (Tenório): 71mm

Porto Ferreira (G2-354070502a): 67mm

Tremembé (Eta): 66mm

Campinas (Satélite Iris I): 66mm

Cunha (Eta 2): 65mm

Atibaia (Itapetinga): 60mm

São José Do Barreiro (Delegacia De Policia Civil): 57mm

Bragança Paulista (Água Comprida): 52mm

Guaratinguetá (Parque Santa Luzia): 50mm

Cabreúva (Jacaré): 49mm

Serra Negra (Eeat Estancia Da Serra): 49mm

Lagoinha (Eta Sabesp): 47mm

Holambra (Centro): 46mm

Pirassununga (G2-353930102a): 46mm

Lorena (Policia Militar): 45mm

Cachoeira Paulista (Cachoeira Paulista): 44mm

Santa Bárbara D'oeste (Jardim Pantano): 43mm

Santo André (Paranapiacaba): 43mm

Monte Mor (Rod Conego C S Pires): 42mm

Tambaú (G2-355330203a): 38mm

Indaiatuba (Fatec): 36mm

Artur Nogueira (Jardim Blumenau): 36mm

São Paulo (Jardim Paulistano): 35mm

Jundiaí (Jardim Tamoio): 35mm

Campo Limpo Paulista (Jardim São José): 35mm

São Sebastião (Boicucanga2): 34mm

Nazaré Paulista (Eta Sabesp): 33mm

Paraibuna (Eta): 32mm

Sete Barras (Vila São João): 32mm

Paulínia (João Aranha): 32mm

Bananal (Centro): 31mm

Cruzeiro (Centro): 30mm

Mairiporã (Apolinário): 30mm

Araçariguama (Centro): 29mm

Piracaia (Garagem Da Pm): 28mm

Espírito Santo Do Pinhal (Vila N.s. De Fatima): 28mm

Taubaté (Policia Militar): 28mm

Pindamonhangaba (Policia Militar): 27mm

Sumaré (Nova Veneza): 26mm

Itapira (Itapira): 25mm

Bertioga (Praia De Guaratuba): 24mm

São Luís Do Paraitinga (Comdec): 24mm

Campos Do Jordão (Capivari): 24mm

Pedreira (Vila Santo Antonio): 24mm

Itupeva (Parque Dos Cafezais): 24mm

São Carlos (Jardim São Paulo): 24mm

Santo Antônio De Posse (Jd. Vila Rica): 23mm

Conchal (Centro): 22mm

Brotas (G2-350790203a): 22mm

Lavrinhas (Centro): 21mm

Natividade Da Serra (Policia Militar): 21mm

Itapevi (Chacara Vitapolis): 21mm

Águas Da Prata (G2-350040202a): 21mm

Itapecerica Da Serra (Jacira): 20mm

São Caetano Do Sul (Centro): 20mm

Capivari (Jardim Elisa): 20mm

Amparo (Eta Arcadas): 20mm

Vinhedo (Centro): 20mm

Corumbataí (Centro): 20mm

Estiva Gerbi (Centro): 20mm

Leme (Centro): 20mm

São João Da Boa Vista (G2-354910201a): 20mm

A prefeitura de Aparecida informou, na noite desta quarta-feira (25), que a cidade registrou 85 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, sendo 62 milímetros nas últimas seis horas. A informação foi publicada por volta das 22h.





A administração municipal ainda afirmou que órgãos da Prefeitura, como a Defesa Civil, equipes de segurança, zeladoria e Fundo Social de Solidariedade, estiveram nas ruas acompanhando a situação e atendendo às necessidades da população.



