Foto: Adalberto Bairros/Secretaria de Obras Públicas de Tupanciretã Estragos na cidade de Tupanciretã (RS)

A população de diferentes regiões do Brasil deve continuar em alerta para as condições do tempo neste sábado (21). Depois de uma sexta-feira (20) marcada por temporais, ventos fortes e estragos em diversas cidades, a previsão indica que a instabilidade continuará em boa parte do país, com possibilidade de novas pancadas de chuva, trovoadas e tempestades.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar quente e úmido favorece a formação de nuvens carregadas em diferentes áreas do território nacional. A combinação de calor, umidade e sistemas de baixa pressão contribui para a ocorrência de chuvas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

O cenário preocupa especialmente em municípios que já enfrentaram episódios de destruição. Em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, uma forte tempestade deixou três pessoas mortas e dezenas de feridos. Já em Aparecida, no interior de São Paulo, a chuva provocou alagamentos e transtornos para moradores e visitantes.





Tupanciretã e Aparecida registram estragos após temporais

Um dos episódios mais graves ocorreu em Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul. A cidade foi atingida por uma tempestade durante a madrugada de sexta-feira, com chuva intensa, granizo e rajadas de vento que chegaram a aproximadamente 115 km/h.

Reprodução/Governo RS Moradores enfrentam problemas no fornecimento de água e de energia

O fenômeno provocou uma grande destruição no município. Cerca de 8 mil das 8,6 mil residências da cidade foram destruídas ou atingidas. Três pessoas morreram e aproximadamente 60 ficaram feridas.

A força dos ventos também derrubou árvores, postes e estruturas, comprometendo o fornecimento de energia elétrica e o abastecimento de água. Equipes estaduais foram mobilizadas para atender os moradores e auxiliar na recuperação da cidade.

A situação também foi preocupante em Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Um temporal atingiu o município na sexta-feira e provocou pontos de alagamento, queda de galhos de árvores e lentidão no trânsito.

Reprodução Redes Sociais Alagamento em Aparecida (SP)

Equipes da Defesa Civil e agentes de trânsito foram mobilizados para acompanhar as áreas afetadas e monitorar possíveis riscos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os impactos da chuva na cidade.

Sul continua com risco de tempestades

A Região Sul permanece entre as áreas que exigem maior atenção neste sábado. Segundo o Inmet, a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas no Paraná, no centro e oeste de Santa Catarina e em toda a faixa oeste do Rio Grande do Sul.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em parte desses territórios. O risco envolve chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento.

No Rio Grande do Sul, a atenção se concentra especialmente nas áreas que já enfrentaram os temporais recentes. A previsão indica novas pancadas no oeste do estado, enquanto o leste gaúcho deve ter períodos de tempo mais firme.

Em Santa Catarina, a chuva pode atingir principalmente o centro e o oeste. No Paraná, as instabilidades também devem aparecer em diferentes momentos do dia.

O calor continua nas capitais. Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba podem registrar máximas próximas de 30°C.

Sudeste terá chuva e temperaturas elevadas

No Sudeste, o sábado será marcado pela combinação de calor, umidade e possibilidade de novas tempestades.

Em São Paulo, o tempo deve ficar mais fechado no oeste do estado, com chuva e trovoadas. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas isoladas até o fim do dia.

O Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em toda a região. A chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento.

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também podem registrar precipitações. As pancadas tendem a ser mais isoladas em áreas do leste mineiro, no norte fluminense e no sul capixaba.

Apesar da instabilidade, o calor permanece. A máxima prevista é de 32°C em São Paulo, 30°C em Belo Horizonte, 33°C em Vitória e 35°C no Rio de Janeiro.

Centro-Oeste terá pancadas e sensação de abafamento

A previsão para o Centro-Oeste também indica instabilidade em boa parte dos estados. O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

O Inmet aponta possibilidade de tempestades no norte e leste de Mato Grosso, em grande parte de Goiás e no Distrito Federal. A região do Pantanal deve ter menor probabilidade de chuva, embora não estejam descartadas precipitações isoladas.

Em relação às temperaturas, o calor continua predominando. Brasília pode registrar máxima de 30°C, enquanto os termômetros chegam a 32°C em Campo Grande e 33°C em Cuiabá.

Norte terá chuva em vários estados

Na Região Norte, a instabilidade permanece principalmente no sul e oeste. Tocantins, Amazonas e oeste de Roraima podem registrar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Também há previsão de precipitações isoladas no Acre, no centro e sul de Rondônia e na faixa litorânea entre o Amapá e o Pará.

O Inmet mantém aviso amarelo para tempestades em áreas do Amazonas, no norte de Rondônia, no centro e sul do Pará e em Tocantins.

Mesmo com a possibilidade de chuva, as temperaturas continuam elevadas. Boa Vista pode registrar máxima de 37°C, enquanto Belém deve chegar aos 36°C.

Nordeste terá calor de até 39°C

Diferentemente das regiões com maior instabilidade, boa parte do Nordeste deve ter predomínio de sol e calor neste sábado.

As chuvas ficam mais concentradas no oeste e sul da Bahia, além de áreas do centro e sul do Maranhão e do Piauí. Nessas localidades, há possibilidade de pancadas acompanhadas de trovoadas e risco de tempestades.

Nas demais áreas, a previsão é de tempo mais firme, com poucas nuvens e temperaturas elevadas.

Teresina aparece entre as capitais mais quentes do país, com máxima prevista de 39°C. Aracaju, Maceió e Fortaleza podem registrar 33°C, enquanto Recife deve chegar aos 34°C.

Domingo também terá temporais

A instabilidade deve continuar no domingo (22), principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo o Climatempo, uma área de baixa pressão e uma nova frente fria podem reforçar as condições para temporais no Sul. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, há possibilidade de chuva forte, granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar 80 km/h em algumas áreas.

Em São Paulo, a previsão também indica pancadas moderadas a fortes, com possibilidade de raios, ventos intensos e granizo.

No Nordeste, o calor permanece, com possibilidade de temperaturas de até 40°C em Teresina. Já no Norte, as chuvas continuam concentradas principalmente em áreas do sul e oeste da região.

A orientação é acompanhar os avisos meteorológicos e evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento. Em caso de alagamentos, a recomendação é não atravessar ruas inundadas nem tentar passar por áreas com correnteza.