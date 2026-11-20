Divulgação/Governo de SP Equipe da Defesa Civil acompanha o avanço das chuvas na sala de monitoramento

O mau tempo causou transtornos em cidades do interior paulista e colocou a capital em estado de atenção para alagamentos na noite desta sexta-feira (20), segundo monitoramento da Defesa Civil estadual e do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Estragos no Vale do Ribeira

De acordo com a Defesa Civil, 33 alertas preventivos foram emitidos em todo o território paulista. Apesar da abrangência dos avisos, os principais impactos climáticos se concentraram em quatro municípios do Vale do Ribeira, felizmente, sem registro de vítimas ou feridos.

Em Pariquera-Açu, o Córrego Bom Retiro transbordou e provocou pontos de alagamento em algumas vias, mesmo sendo possível transitar no local. No município de Eldorado, equipes foram mobilizadas para atender ocorrências de quedas de árvores.

Em Cajati, houve registro de queda de granizo e de árvores na zona rural. Confira as imagens gravadas por um morador e divulgadas nas redes sociais:





Em Cananéia, os temporais vieram acompanhados de rajadas de vento, o que provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros da cidade.

Estado de atenção na capital paulista

Na cidade de São Paulo, as zonas Leste, Norte e Centro entraram em estado de atenção para alagamentos às 19h13, conforme comunicado do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

"Os pontos mais intensos se concentram nas Subprefeituras de Itaim Paulista, Guaianases, Itaquera e Vila Maria/Guilherme. Apesar de isolados ocorrem pontos de forte intensidade que tendem a se deslocar para os municípios ao leste da capital nas próximas horas", informou o órgão.

O que fazer para evitar os alagamentos?

Em situações de risco, os órgãos responsáveis pelo monitoramento climático informam quais medidas a população deve adotar para se proteger de alagamentos: