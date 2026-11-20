Reprodução/redes sociais Ronaldo Machado Salles (PSDB), 59 anos, é uma das vítimas fatais do temporal que destruiu Tupanciretã (RS)

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Tupanciretã, Ronaldo Machado Salles (PSDB), de 59 anos, é uma das vítimas fatais do temporal que atingiu o município gaúcho na madrugada desta sexta-feira (20), deixou 3 mortos e outros 60 feridos.

O PSDB do Rio Grande do Sul divulgou nota nas redes sociais confirmando o falecimento de Salles em decorrência da tragédia e lamentando o ocorrido.

“Ronaldo dedicou parte de sua trajetória à vida pública e ao trabalho em favor da comunidade de Tupanciretã, deixando sua contribuição à história política do município e do nosso partido. Neste momento de profunda tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a toda comunidade de Tupanciretã, que enfrenta dias de dor e perdas em decorrência dessa tragédia”, declara a postagem.

O texto é assinado pelo vereador de Porto Alegre e presidente estadual do partido, Moisés Barbosa.

Ronaldo Machado Salles atuou por diversos mandatos como vereador de Tupanciretã e a presidiu a Câmara em 2017. O PSDB, partido ao qual era filiado, publicou uma nota de pesar lamentando a perda.

De acordo com o vice-governador Gabriel Souza, os óbitos teriam ocorrido em função de queda de estruturas sobre as vítimas, como telhados e paredes.

Danos generalizados

Além dos números de mortos e de feridos, a Defesa Civil do RS informou que pelo menos 5 mil casas foram destelhadas e cerca de 100 árvores caíram. Entre os imóveis que sofreram danos está o único hospital de Tupanciretã, que tem aproximadamente 20 mil habitantes.

Eles enfrentam também problemas no fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet.

De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil há indícios de que a cidade tenha sido atingida por uma microexplosão, com rajadas de vento de 114 km/h durante o temporal.

Reprodução/redes sociais Sinais de destruição estão por toda a cidade





A atuação da supercélula, que pode ter gerado a microexplosão teria ocorrido por volta das 3h19min. O órgão ressalta que, até o momento, não é possível confirmar a ocorrência de um tornado no município, mas que a possibilidade não está descartada.

Os estragos também atingiram outras cidades da região, de acordo com a Defesa Civil. O órgão contabilizou 32 ocorrências em 28 municípios, todas relacionadas a danos materiais.



