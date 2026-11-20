Reprodução Inmet Avisos seguem até segunda-feira (23)

O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), será marcado por condições climáticas distintas por todo o Brasil. Enquanto algumas regiões enfrentam risco de tempestades, chuva forte e ventos intensos, outras devem registrar calor elevado, com temperaturas que podem chegar aos 40°C no Nordeste.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 10 estados estão sob alerta laranja, que representa situação de perigo para tempestades. Outros oito estados receberam avisos amarelos, classificados como perigo potencial para chuvas.

Os alertas envolvem diferentes regiões do país e exigem atenção principalmente de quem pretende viajar ou aproveitar os dias de folga ao ar livre.

Veja os estados com alerta de tempestade

Os avisos laranja para tempestades são válidos nesta sexta-feira (20) e abrangem dez estados:

Minas Gerais;

Paraná;

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Bahia;

Espírito Santo;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Já os avisos amarelos de perigo potencial para chuvas foram emitidos para:

Amazonas;

Distrito Federal;

Maranhão;

Rondônia;

Mato Grosso;

Pará;

Piauí;

Tocantins.

A classificação dos alertas indica diferentes níveis de risco. No caso do aviso laranja, a possibilidade de ocorrência de fenômenos meteorológicos mais intensos exige cuidados redobrados, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos, quedas de árvores e destelhamentos.

Rio Grande do Sul pode ter ventos acima de 90 km/h

No Sul do país, o Rio Grande do Sul está entre os estados que exigem maior atenção durante o feriado. A Defesa Civil estadual emitiu alertas para tempestades, com possibilidade de granizo de grandes proporções e rajadas de vento que podem ultrapassar os 90 km/h.

A previsão também aponta para chuva intensa em curto intervalo de tempo. Nas regiões Noroeste e Norte do estado, os volumes podem superar 120 milímetros em apenas 12 horas.

O cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos e elevação do nível de rios. A Defesa Civil também alerta para a possibilidade de cheias em arroios e cursos d'água menores.

No sábado (21), ainda há previsão de tempestades isoladas, principalmente nas regiões das Missões, Noroeste, Norte e Nordeste. Os acumulados de chuva podem ultrapassar pontualmente 150 milímetros em algumas áreas até o fim do período de previsão.

Chuva pode superar 200 mm em áreas do país

O informativo meteorológico do Inmet para o período de 16 a 23 de novembro também aponta volumes expressivos de precipitação em diferentes regiões.

No Centro-Oeste, o norte, noroeste e leste de Goiás estão entre as áreas com maior possibilidade de chuva, com acumulados que podem superar 200 milímetros, principalmente nas proximidades da divisa com o Tocantins.

No Norte, o Amazonas pode registrar volumes entre 100 e 150 milímetros nos pontos mais chuvosos, com possibilidade de ultrapassar 200 milímetros em áreas isoladas. No sul do Tocantins, a previsão também indica acumulados superiores a 200 milímetros em algumas localidades.

Já no Nordeste, o oeste e o sudoeste da Bahia podem registrar tempestades severas e acumulados próximos de 150 milímetros durante a semana.

No Sudeste, o Inmet aponta possibilidade de volumes de até 100 milímetros no litoral norte de São Paulo, no litoral sul do Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba paulista.

Na Região Sul, os acumulados podem variar entre 100 e 150 milímetros em áreas do oeste e norte do Rio Grande do Sul, além de trechos da divisa com Santa Catarina e da serra catarinense.

Nordeste terá calor de até 40°C

Enquanto parte do país enfrenta condições favoráveis à formação de tempestades, o Nordeste também deve registrar temperaturas elevadas durante o feriado prolongado.

A previsão aponta máximas que podem chegar aos 40°C em áreas da região. O calor exige cuidados com a exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários de maior intensidade da radiação solar.

O cenário de temperaturas elevadas também aparece nas projeções climáticas para os próximos meses. Segundo o painel de monitoramento do El Niño, elaborado por órgãos como Inmet e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há tendência de temperaturas acima da média em grande parte do território brasileiro.

El Niño está perto de atingir intensidade máxima

O Brasil também está sob influência do El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial.

De acordo com as projeções divulgadas pelo Inmet com base nos dados da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o fenômeno deve atingir sua intensidade máxima entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

A previsão indica que o episódio atual pode permanecer na categoria muito forte durante o fim de 2026 e o início de 2027. O enfraquecimento deve ocorrer gradualmente a partir dos primeiros meses do próximo ano, com possibilidade de retorno à neutralidade durante o outono.

O fenômeno altera os padrões de circulação atmosférica e influencia a distribuição das chuvas e das temperaturas em diferentes partes do planeta. No Brasil, o padrão climático associado ao El Niño favorece chuvas acima da média no Sul e condições mais secas em áreas do Norte e Nordeste.

Isso não significa, porém, que todos os temporais ou episódios de calor sejam provocados diretamente pelo fenômeno. Outros sistemas meteorológicos também influenciam as condições do tempo em cada região.