Reprodução Redes Sociais Tupanciretã registra graves danos pelo vento destrutivo

Uma pessoa morreu e milhares de imóveis foram danificados após uma forte tempestade atingir Tupanciretã, no Rio Grande do Sul , na madrugada desta sexta-feira (20). O temporal foi acompanhado de granizo e ventos intensos. A suspeita é de que um tornado tenha passado pela cidade , mas o fenômeno ainda não foi confirmado tecnicamente.

O prefeito Gustavo Herter Terra descreveu o cenário como de destruição generalizada. Em entrevista à RBS TV, ele afirmou que, das aproximadamente 8,6 mil residências do município, cerca de 8 mil teriam sido destruídas, destelhadas ou atingidas pelos fortes ventos.

A morte foi confirmada pelo prefeito, que recebeu a informação da Defesa Civil municipal. Também há registro de feridos, mas o número ainda não havia sido contabilizado até o início da manhã.

Cidade enfrenta situação de emergência

Além dos estragos nas residências, a tempestade comprometeu serviços essenciais. Tupanciretã amanheceu sem energia elétrica e sem abastecimento de água. Os serviços de telefonia e internet também apresentavam instabilidade.

O hospital do município foi atingido e sofreu danos na estrutura. Segundo o prefeito, equipamentos utilizados em exames, como aparelhos de raio-X e ultrassom, ficaram comprometidos.

Parte dos feridos precisou ser encaminhada para hospitais de municípios vizinhos, como Santa Maria e Júlio de Castilhos. A administração municipal também solicitou ambulâncias de outras cidades para reforçar o atendimento.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham no socorro às vítimas, na desobstrução de ruas e no atendimento aos moradores afetados.

Tornado ainda é uma possibilidade

A intensidade dos ventos e o padrão de destruição levantaram a suspeita de que um tornado tenha atingido Tupanciretã. No entanto, ainda não existe confirmação oficial sobre a ocorrência do fenômeno.

De acordo com a MetSul Meteorologia, uma área de instabilidade intensa atingiu a região durante a madrugada. Imagens de satélite por volta das 3h30 indicaram a presença de uma célula de tempestade sobre o município.

A meteorologia explica que o cenário era favorável à formação de temporais severos, devido à combinação de calor, umidade e instabilidade atmosférica.

A confirmação de um tornado depende de uma análise técnica dos danos e de outras evidências meteorológicas. Por isso, a hipótese ainda precisa ser investigada.

Governo do RS mobiliza equipes

O governador Eduardo Leite informou que conversou com o prefeito pela manhã e determinou a mobilização de equipes estaduais para auxiliar no atendimento à população.

Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e outros órgãos do governo foram mobilizados para prestar assistência ao município.

A Defesa Civil havia emitido um alerta de tempestade por volta das 3h40 desta sexta-feira. Na ocasião, o órgão orientou os moradores a evitarem áreas de risco e procurarem locais seguros durante a ocorrência do temporal.

Até o início da manhã, a prefeitura ainda não havia divulgado um balanço completo dos prejuízos, do número de feridos e das pessoas que precisariam de abrigo.