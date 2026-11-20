Reprodução/redes sociais Sinais de destruição estão por toda a cidade

Subiu para três o número de mortos confirmados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul após a tempestade que destruiu o município de Tupanciretã, região central do estado, na madrugada dessa sexta-feira (20). O número de feridos ainda não foi confirmado.

A destruição na cidade de cerca de 20 mil habitantes é grande, segundo vídeos que circulam nas redes sociais. Assista:







A Defesa Civil do RS emitiu, às 2h38, um alerta vermelho por SMS para a região, incluindo Tupanciretã, indicando risco de granizo grande e vendaval, com risco muito alto de destelhamentos. O alerta teve vigência até as 3h37.

De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do RS, que fez análises de fotos e vídeos da tempestade, há indícios de que a cidade tenha sido atingida por uma microexplosão, com rajadas de vento de 114 km/h durante o temporal.

O que é o fenômeno

Segundo os meteorologistas, uma microexplosão, também chamada de microburs , é uma corrente de ar descendente intensa e localizada que sai de uma nuvem de tempestade, atinge o solo e se espalha rapidamente em todas as direções.

O fenômeno ocorre quando o ar frio e denso, geralmente carregado de chuva ou granizo, perde sustentação dentro da nuvem e despenca em direção ao chão.

Embora dure de poucos segundos a alguns minutos e atinja uma área restrita, normalmente de até 4 a 6 quilômetros, ela gera rajadas de vento muito fortes, que podem ultrapassar os 100 km/h ou até chegar a mais de 200 km/h, além de pancadas de chuva intensas em um curto intervalo de tempo.

Estragos

No centro da cidade, as ruas ficaram cobertas de granizo e destroços de edificações, árvores e postes de energia elétrica.

Logo de manhã, o prefeito Gustavo Herter Terra (PP) descreveu o cenário de destruição, dizendo que 8 mil casas, das 8,6 mil do município, foram destruídas.

"Tivemos óbito, muitos feridos. Estamos transportando nossos feridos para Santa Maria e para Júlio de Castilhos (cidades vizinhas). Nosso hospital também foi destelhado, não temos mais raio-X nem ultrassom. A situação é bem complicada", afirmou.

Ainda segundo o prefeito, todo o comércio foi destruído, além de indústrias e propriedades rurais.

“Estamos agora montando a logística para acolher essas pessoas e já estamos com uma logística regionalizada, onde, se necessário, acolheremos pessoas nos municípios próximos", disse.

Reprodução/Governo RS Moradores enfrentam problemas no fornecimento de água e de energia





Entre os pontos destruídos foi o clube da cidade, que estava cheio de frequentadores acompanhando a apresentação de uma banda musical, quando foram surpreendidos pelo vendaval que destruiu a estrutura do imóvel.

Músicos, integrantes da equipe e frequentadores buscaram proteção em banheiros e áreas reforçadas por lajes. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido no local da apresentação.

O último boletim divulgado pela Defesa Civil do RS, no início da tarde desta sexta, apontava 3.422 pessoas afetadas e 74 desalojadas, sem registro de desabrigados. Foram contabilizadas ainda 5.107 casas destelhadas, 293 residências danificadas e duas alagadas.

Os moradores de Tupanciretã estão enfrentando problemas no fornecimento de energia elétrica, distribuição de água e no sinal de telefonia.

Estado mobilizado

Em nota, o governo do Estado do Rio Grande do Sul afirmou que está mobilizado e prestando todo o suporte ao município de Tupanciretã. Também acrescentou que a tempestade provocou a queda de aproximadamente 100 árvores, bloqueios em diversas vias, danos à rede elétrica e a prédios públicos.

Ainda de acordo com a nota, o governador Eduardo Leite (PSD) está se deslocando para Tupanciretã e mantém contato desde a manhã com o prefeito do município, Gustavo Terra desde cedo.

O vice-governador, Gabriel Souza, já está no município, e o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, também se desloca para a cidade.

“Toda a nossa atenção e mobilização estão direcionadas desde cedo a Tupanciretã. Estamos promovendo grande mobilização de esforços em favor da cidade. Já determinei à Defesa Civil estadual a liberação de R$ 2 milhões emergencialmente, para custear tudo que for necessário, desde já, em termos de maquinário, equipamentos, o que for preciso para o restabelecimento da normalidade da cidade”, declarou Eduardo Leite.

Caminhões com itens de ajuda humanitária do Departamento de Logística estão em deslocamento, carregados com cestas básicas, cobertores, água potável, lona, colchões, telhas, geradores e kits de higiene, segundo o governo do estado.

Pelo menos outras 17 cidades gaúchas foram atingidas por tempestades entre a quinta-feira (19) e a sexta-feira (20). Boa parte também registrou estragos.