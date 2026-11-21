Reprodução Redes Sociais Tupanciretã registra graves danos pelo vento destrutivo









A tempestade que devastou Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, pode ter sido provocada por uma combinação de fenômenos meteorológicos extremos. Uma análise da MetSul Meteorologia aponta que uma corrente descendente violenta de vento, chamada de macroexplosão, foi a principal responsável pelos estragos. A ocorrência de um tornado simultâneo, porém, não está descartada.

O temporal atingiu o município na madrugada de sexta-feira (20), deixando três mortos e pelo menos 60 feridos. Mais de 5 mil casas foram destelhadas, e milhares de imóveis sofreram danos. Árvores, postes e veículos também foram derrubados pela força do vento.

Segundo a MetSul, uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de 115 km/h. A extensão dos estragos, no entanto, indica que os ventos podem ter ultrapassado 200 km/h em alguns pontos.

Conteúdo gerado por IA Macroexplosão vs Tornado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também identificou uma supercélula associada a uma possível microexplosão. O órgão não descartou a hipótese de tornado, mas avaliou que esse fenômeno, isoladamente, não explicaria a dimensão da destruição.

O que é uma macroexplosão?

A macroexplosão é uma corrente de ar que desce violentamente de uma nuvem de tempestade e atinge o solo, espalhando-se em várias direções. O impacto provoca rajadas muito intensas, capazes de arrancar telhados, derrubar árvores e postes e tombar veículos.

O fenômeno é semelhante à microexplosão, mas a diferença está na extensão da área atingida. Quando a corrente descendente provoca danos em uma área inferior a quatro quilômetros, é classificada como microexplosão. Acima dessa distância, recebe o nome de macroexplosão.

Na análise da MetSul, a destruição em Tupanciretã atingiu uma área extensa da zona urbana, característica mais compatível com uma macroexplosão.

A presença de grande quantidade de granizo também pode ter intensificado o fenômeno. Segundo os meteorologistas, o gelo e a água acumulados na nuvem contribuem para resfriar o ar, que fica mais denso e acelera em direção ao solo.

Tornado também pode ter atingido a cidade

Apesar de considerar a macroexplosão a principal explicação para os danos, a MetSul não descarta que um tornado tenha se formado durante a mesma tempestade.

Os dois fenômenos podem ocorrer simultaneamente em uma supercélula, estrutura de tempestade caracterizada por uma corrente de ar ascendente em rotação.

Reprodução/redes sociais Área central de Tupanciretã (RS) destruída

A diferença está na forma como os ventos se comportam. Na macroexplosão, o ar desce da nuvem e se espalha horizontalmente ao atingir o solo. No tornado, uma coluna de ar em rotação alcança a superfície e deixa uma trajetória característica de destruição.

Para diferenciar os eventos, especialistas precisam analisar a disposição dos danos. Árvores e estruturas derrubadas predominantemente na mesma direção podem indicar uma corrente descendente. Já padrões de destruição em diferentes direções e sinais de convergência dos ventos podem apontar para um tornado.

A MetSul cita episódios registrados nos Estados Unidos em que uma mesma supercélula produziu tornado, microexplosão e granizo de grandes dimensões.

O que é uma supercélula?

Uma supercélula é um tipo de tempestade severa caracterizada por uma corrente ascendente de ar em rotação, chamada de mesociclone. Essa estrutura permite que a nuvem permaneça organizada por várias horas e produza fenômenos extremos.

Entre os possíveis efeitos estão granizo de grandes dimensões, chuva intensa, rajadas destrutivas e tornados.

A formação depende de condições como calor, umidade, instabilidade atmosférica e mudanças na velocidade e na direção dos ventos conforme a altitude.

Em Tupanciretã, a supercélula avançou sobre a região central do estado por volta das 3h da madrugada. A investigação dos danos ainda é necessária para determinar com precisão quais fenômenos provocaram a destruição.