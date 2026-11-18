Agência Brasil Chuva atípica para a época do ano caiu em São Paulo na terça (03)

As chuvas seguem atingindo grande parte do Brasil nesta quarta-feira (18), com condições favoráveis à ocorrência de chuvas intensas e tempestades. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com os especialistas, o cenário é favorecido pela atuação de um cavado em médios e altos níveis da atmosfera.

O sistema é uma região alongada de baixa pressão atmosférica. Ele vai intensificar o levantamento do ar, pela elevada disponibilidade de umidade e pela presença de uma área de baixa pressão na costa da Região Sudeste.

Ao todo, 20 estados estão sob alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. Desse número, parte de nove estados ainda estão sob aviso laranja de perigo, classificado como um grau de severidade maior.

O alerta é válido para pequenas partes da Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Goiás. Além deles, os três estados do Sul e uma pequena parte do Mato Grosso do Sul estão sob o aviso.

Sendo assim, para esses pontos, o Inmet indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Por outro lado, no extremo sul e norte do país, além da região mais ao leste do Nordeste, o Inmet informou que há pouca chance de chuva.

Veja a previsão por região:

Sul

Nesta quarta-feira (18), as tempestades atingem o Sul, com fortes áreas de instabilidade em grande parte do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Nesses pontos, a previsão indica chuva forte com trovoadas, e há o aviso laranja de perigo para tempestades.

Em uma pequena parte do Paraná e de Santa Catarina, o dia começa com sol, mas as áreas de instabilidade chegam a partir da tarde.

De acordo com o Inmet, no Sul, as instabilidades estão associadas à atuação de cavados em médios e altos níveis da atmosfera e à presença de uma área de baixa pressão sobre o oeste do Paraguai.

O sistema favorece a organização dos ventos e intensifica o transporte de calor e umidade, contribuindo para a ocorrência de chuvas e tempestades.

Sudeste

No Sudeste, o tempo também fica instável durante esta quarta-feira (18). O dia até começa com sol em alguns pontos, como no litoral de São Paulo, no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Porém, a previsão indica que ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e, até a noite, chove com trovoadas em toda a região Sudeste.

No norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, por exemplo, o tempo fica ainda mais fechado onde e a previsão indica chuva forte com trovoadas ao longo do dia. Nestes pontos, inclusive, há aviso laranja de perigo para tempestades.

Nas demais áreas, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas e há aviso amarelo de perigo potencial.

Mesmo com a chuva, o sol deve aparecer ao longo do dia e a temperatura sobe. O calor combinado com a umidade alta deve deixar o tempo abafado, conforme informou o Inmet.

Centro-Oeste

O tempo também fica instável no Centro-Oeste nesta quarta-feira (18), com chuva e trovoadas predominando em praticamente toda a região.

De acordo com o Inmet, há aviso laranja de perigo para tempestades no norte de Goiás, parte do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.

Nas demais áreas da região, há o aviso amarelo de perigo potencial.

Norte

Nesta quarta-feira (18), as áreas de instabilidade atingem o sul da Região Norte, conforme informou o Inmet.

Sendo assim, o tempo fica fechado, com chuva e trovoadas no Tocantins, no sul do Pará, do Amazonas e em Rondônia. Nessas áreas, há aviso amarelo e laranja de perigo para tempestades.

No Acre, no norte do Amazonas e no litoral do Amapá, o dia deve ser de predomínio de sol, porém, há chances de chuvas isoladas.

Já em Roraima, nas demais áreas do Amapá e no norte do Pará, o dia será ensolarado, com poucas nuvens e muito calor. Em alguns pontos, as máximas podem ultrapassar a marca dos 35°C.

Nordeste

No Nordeste, as chuvas fortes atingem o centro e o sul da região. A previsão indica que o tempo fica nublado, com chuvas fortes e trovoadas na Bahia, aonde há aviso laranja de perigo para tempestades.

Já nas demais áreas do estado baiano, parte do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco, de Alagoas e em Sergipe, o céu fica com muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

As máximas seguem altas na região e podem atingir os 36°C em alguns pontos, como na capital do Piauí, Teresina.