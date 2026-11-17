Gabriel Zaparolli RS pode ter temporais e rajadas de vento acima de 100 km/h





O Rio Grande do Sul enfrenta nesta terça-feira (17) um cenário de elevado risco meteorológico, com possibilidade de temporais e vendavais capazes de provocar estragos em diferentes regiões do estado. A previsão indica que as rajadas de vento podem atingir ou ultrapassar 100 km/h em alguns pontos, aumentando o risco de destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O alerta foi divulgado pela MetSul Meteorologia, que aponta os vendavais como a principal preocupação durante a passagem de uma linha de instabilidade pelo território gaúcho. A combinação entre temperaturas elevadas e a chegada de áreas de chuva favorece a formação de temporais potencialmente intensos.

A instabilidade deve avançar ao longo do dia. Embora o sol apareça entre nuvens durante a manhã, a nebulosidade tende a aumentar, com possibilidade de chuva inicialmente em pontos do Oeste. Da tarde para a noite, as precipitações podem atingir todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Calor de 40°C aumenta risco de temporais

A chegada da instabilidade ocorre depois de um dia de calor intenso no estado. Na segunda-feira (16), os termômetros chegaram a 40,1°C em São Paulo das Missões, no Noroeste gaúcho. Foi a maior temperatura registrada no Rio Grande do Sul desde o último verão, segundo os dados meteorológicos citados pela MetSul.

Outros municípios também registraram temperaturas elevadas. Doutor Maurício Cardoso marcou 38,6°C, Santo Antônio das Missões chegou a 38,5°C e Ijuí teve máxima de 38,4°C. Em Guarani das Missões, Maçambará e Horizontina, os termômetros alcançaram 37,8°C.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, Campo Bom registrou 32,3°C. Na capital gaúcha, a máxima foi de 29,8°C, conforme a medição no Jardim Botânico.

Para esta terça-feira, o calor deve continuar intenso antes da chegada da chuva. As temperaturas podem ficar próximas ou acima dos 35°C no Noroeste, Centro, Região Carbonífera, Vales, Grande Porto Alegre e em parte da Serra.

Vendavais podem provocar rajadas acima de 100 km/h

O principal perigo previsto para esta terça-feira está relacionado à força dos ventos. De acordo com a MetSul, modelos meteorológicos de alta resolução indicam a possibilidade de rajadas ao redor e acima de 100 km/h em alguns locais do estado.

A intensidade da ventania pode provocar danos em estruturas e construções, incluindo destelhamentos e até o colapso de estruturas mais vulneráveis. Árvores e postes também podem cair, enquanto danos à rede de distribuição podem deixar moradores sem energia elétrica.

A previsão considera projeções dos modelos WRF, utilizados pela MetSul e inicializados a partir de dados dos modelos norte-americano GFS e do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo.

Como os temporais podem se desenvolver de maneira localizada, a intensidade dos fenômenos pode variar de uma cidade para outra. Por isso, a orientação é acompanhar os avisos meteorológicos e evitar áreas expostas durante a passagem das tempestades.





Como se proteger durante vendavais

A recomendação é procurar abrigo assim que houver sinais de vento intenso, dando preferência a edificações de alvenaria. Portas e janelas devem permanecer fechadas, e as pessoas precisam ficar afastadas de vidros, varandas e áreas externas.

Confira os principais cuidados:

Procure abrigo: permaneça dentro de uma construção segura e, se possível, em um cômodo interno.

Afaste-se das janelas: objetos lançados pelo vento e estilhaços de vidro podem provocar ferimentos.

Evite árvores e postes: não fique embaixo de árvores, placas, marquises ou coberturas metálicas.

Recolha objetos soltos: móveis, vasos, lonas e equipamentos em quintais e sacadas podem ser arremessados pela ventania.

Tenha cuidado no trânsito: se estiver dirigindo, reduza a velocidade e procure um local seguro para estacionar, longe de árvores e redes elétricas.

Não toque em fios caídos: cabos elétricos podem continuar energizados mesmo quando não apresentam sinais visíveis de eletricidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A recomendação é redobrar a atenção principalmente durante a tarde e a noite, período em que a instabilidade deve alcançar mais regiões do Rio Grande do Sul.