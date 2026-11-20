Divulgação Ponte sobre o Rio Araguaia, entre São Miguel do Araguaia (GO) e Cocalinho (MT)





Uma ponte de 1.031 metros sobre o Rio Araguaia foi construída na BR-080, entre o distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia (GO), e o município de Cocalinho (MT). Com quatro mastros para sustentação dos cabos de aço, a estrutura integra um projeto destinado a facilitar o transporte de cargas e os deslocamentos em uma região também procurada pelo turismo.

A estrutura já estava pronta em julho de 2025, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Faltava terminar os acessos: os trechos de estrada que permitem aos veículos chegar à ponte pelas duas margens. Na época, o investimento informado era de aproximadamente R$ 204 milhões.

A previsão era entregar o conjunto no segundo semestre daquele ano. Mas, em abril de 2026, o DNIT abriu uma nova licitação para concluir serviços da ponte e dos acessos. Não foi localizada confirmação oficial de abertura ao tráfego.

Como os cabos sustentam a ponte

O modelo é chamado de estaiado. Nele, cabos de aço conectam os mastros ao tabuleiro, a plataforma por onde passam os veículos. Os cabos ajudam a sustentar a pista e a distribuir o peso para os mastros e as fundações.

A construção começou pela base. Estacas e blocos de concreto formam as fundações que recebem o peso da estrutura. Durante essa etapa, descrita pelo DNIT em 2021, vigas e outras peças eram produzidas no canteiro de Luiz Alves para serem utilizadas na ponte.

A travessia também prevê espaços para pedestres. Além da estrutura sobre o rio, o empreendimento depende dos trechos de acesso que fazem a ligação com a malha rodoviária nas duas margens Nos acessos, o trabalho inclui preparar e nivelar o terreno, revestir a pista e instalar a sinalização.

O que muda para a região

Segundo o DNIT, a ligação foi planejada para integrar um corredor de escoamento da produção agrícola entre Goiás e Mato Grosso. A expectativa do órgão é facilitar também o deslocamento de moradores e o acesso de visitantes à região do Araguaia.

Os efeitos sobre tempo de viagem e custo do transporte, porém, não foram quantificados nos comunicados consultados.



