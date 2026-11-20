Gemini Em 2025, pelo quarto ano seguido, as mulheres negras ganharam, em média, menos da metade do que receberam os homens brancos em Goiás, segundo o IBGE

As mulheres pretas ou pardas receberam, em média, R$ 2.425 por mês no trabalho principal em Goiás em 2025. Entre os homens brancos, a média foi de R$ 5.108. Pelo quarto ano consecutivo, as trabalhadoras negras ganharam menos da metade do rendimento dos homens brancos no estado. No Brasil, elas receberam 53,4% menos que eles.

Os dados são da terceira edição do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quarta-feira, 18 de novembro. A comparação considera o rendimento mensal habitual das pessoas ocupadas de 14 anos ou mais no trabalho principal. As médias incluem trabalhadores de diferentes profissões e com jornadas distintas.

Diferença persiste no trabalho formal

Mesmo entre quem tinha uma ocupação formal, o rendimento médio dos homens brancos em Goiás foi mais que o dobro do recebido pelas mulheres negras. Eles ganharam R$ 5.760 por mês, e elas, R$ 2.796. Nas ocupações informais , a média foi de R$ 3.923 para eles e de R$ 1.889 para elas.

O IBGE estimou em 1,05 milhão o número de trabalhadoras pretas ou pardas em Goiás em 2025. Desse total, cerca de 434 mil estavam na informalidade, o equivalente a 41,3% do grupo. Entre os homens brancos que trabalhavam, a proporção era de 36,1%.

Sete horas a mais por semana em afazeres domésticos e cuidados

Em Goiás, as trabalhadoras negras dedicavam, em média, 17,1 horas por semana a afazeres domésticos e cuidados . Entre os homens brancos que trabalhavam, a média era de 10 horas. Os dados são de 2022, ano mais recente do estudo para esse indicador. O cálculo considera quem realizou ao menos uma dessas atividades na semana da pesquisa e informou o tempo dedicado a elas.

Número de mulheres e meninas negras cresce 19,9% em 13 anos

Goiás tinha cerca de 2,34 milhões de mulheres e meninas pretas ou pardas em 2025, o equivalente a 31,5% dos moradores do estado. Em 2012, eram 1,95 milhão. O grupo cresceu 19,9% em 13 anos, enquanto a população goiana como um todo aumentou 16,9%.

Em 2025, cerca de 990 mil moradores pretos ou pardos de Goiás viviam em domicílios com renda mensal de até R$ 773 por pessoa, a linha de pobreza adotada pelo estudo. O número inclui homens e mulheres de todas as idades e corresponde a 21,4% da população preta ou parda do estado. Entre os moradores brancos, 13,4% viviam nessa faixa de renda.

Uma mulher se declarou preta entre as 34 prefeitas eleitas

Das 34 mulheres eleitas para prefeituras goianas em 2024, apenas Simone Ribeiro (PL), eleita em Formosa, se declarou preta no registro de candidatura. Outras 17 se declararam pardas e 16, brancas.

Juntas, as 18 mulheres pretas ou pardas representaram 7,4% das 244 pessoas eleitas para comandar prefeituras em Goiás nas eleições ordinárias daquele ano. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e foram compilados pelo IBGE.



