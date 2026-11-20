Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Carpete azul-royal do Senado

O Senado Federal abriu uma licitação estimada em R$ 3,36 milhões para substituir os carpetes de diferentes áreas da Casa, em Brasília. A contratação prevê a instalação de aproximadamente 3,6 mil metros quadrados de revestimento, além da aquisição de outros 500 metros quadrados de material avulso.

A iniciativa passou a ser questionada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que apresentou uma ação popular na Justiça Federal do Distrito Federal para tentar suspender o pregão.

O parlamentar argumenta que a justificativa apresentada pelo Senado para a substituição dos materiais precisa ser esclarecida, principalmente diante de contratações anteriores para serviços semelhantes.

A administração da Casa, por sua vez, afirma no edital que o carpete atual apresenta "avançado estado de desgaste", resultado do uso contínuo e da circulação de pessoas ao longo dos anos.

O que está previsto na licitação?

O processo está registrado como Pregão Eletrônico nº 320/2026 e foi publicado em 3 de novembro. A sessão pública para recebimento e análise das propostas foi marcada para quarta-feira (18).

O edital prevê a retirada do revestimento antigo e a instalação de um novo carpete aveludado azul royal em quatro espaços:

Plenário: piso e superfícies inclinadas;

Salão Azul: área de circulação e acesso;

Galeria: piso e superfícies inclinadas;

Cafezinho: espaço utilizado por parlamentares e servidores.

Do orçamento total, aproximadamente R$ 2,97 milhões correspondem ao fornecimento e à instalação do novo revestimento. O restante contempla serviços complementares, como retirada do material antigo, limpeza, destinação de resíduos e acompanhamento técnico da execução.

A escolha da empresa vencedora deve considerar o menor preço global, desde que sejam atendidas as exigências técnicas previstas no edital.

Senado aponta desgaste do material

Na justificativa da contratação, a administração do Senado afirma que o revestimento apresenta deterioração provocada pelo uso contínuo e pela elevada circulação de pessoas.

Segundo o documento, as condições do carpete comprometem não apenas a aparência dos ambientes, mas também o conforto, a segurança e a conservação dos espaços.

A substituição, portanto, é apresentada pela Casa como uma medida de manutenção da estrutura física do Congresso Nacional.

Trocas anteriores também envolveram milhões

O histórico de manutenção dos carpetes do Senado inclui outras contratações nos últimos anos.

Em janeiro de 2023, a Casa firmou um contrato emergencial de R$ 818.231,63 para o fornecimento e a substituição do carpete azul royal. Na ocasião, a intervenção foi necessária principalmente por causa dos danos provocados pelos atos de 8 de janeiro , quando as instalações do Congresso foram invadidas e depredadas.

De acordo com a Agência Senado, aproximadamente 1,6 mil metros quadrados de revestimento do Salão Azul precisaram ser substituídos. O carpete havia sido danificado por produtos químicos de extintores de incêndio e pelo contato com a água utilizada durante os acontecimentos.

Meses depois, em setembro de 2023, o Senado também contratou a substituição do carpete do piso do Plenário. O contrato foi fechado por R$ 246,8 mil, com execução durante o período de recesso parlamentar e pagamentos concluídos em março de 2024.

Essas contratações anteriores ajudam a contextualizar o novo processo, embora tenham abrangido serviços e áreas diferentes.

Questionamento chegou à Justiça

A nova licitação passou a ser questionada pelo deputado Nikolas Ferreira, que apresentou uma ação popular na Justiça Federal do Distrito Federal com pedido de liminar para suspender imediatamente o procedimento.

Entre os argumentos apresentados está a necessidade de esclarecer a justificativa de desgaste do material, considerando as substituições realizadas anteriormente.

A discussão envolve a necessidade de demonstrar tecnicamente as condições dos revestimentos e a adequação dos valores previstos para a contratação.

Até o momento, não há confirmação de uma decisão judicial suspendendo o pregão ou de uma determinação definitiva para cancelar a substituição.