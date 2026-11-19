Reprodução Daniel Vorcaro em depoimento

A entrega de relatórios da Polícia Federal (PF) ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, abriu uma nova etapa da crise envolvendo o Banco Master e as relações de seu ex-controlador, Daniel Vorcaro, com integrantes da mais alta Corte do país. Os documentos reúnem menções a ministros encontradas no material apreendido durante as investigações e foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR), que deverá avaliar se há elementos para pedir novas providências.

O conteúdo dos relatórios permanece sob sigilo. A simples presença do nome de um ministro em mensagens ou documentos não significa que ele tenha cometido irregularidade ou que seja alvo de investigação criminal. A análise deverá considerar o contexto de cada referência e se existem indícios de alguma conduta ilícita.

A expectativa é que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, organize um grupo de trabalho para examinar o material. O prazo regimental indicado para a manifestação é de 15 dias. Depois dessa etapa, caberá ao Supremo decidir os possíveis desdobramentos.

A documentação também chega em um momento de pressão sobre a Corte. As investigações sobre o Banco Master já apontaram relações de Vorcaro com ministros e familiares de magistrados, além de contatos com políticos e autoridades de diferentes Poderes.

O que a PF entregou a Fachin

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregou os relatórios a Fachin na noite de quarta-feira (18). A corporação também encaminhou um HD com o material extraído do celular de Vorcaro e documentos relacionados às apurações.

Os relatórios foram preparados a pedido do presidente do STF, que havia solicitado que todas as menções a ministros encontradas nas investigações fossem reunidas e apresentadas em caráter descritivo. A orientação era separar as referências e contextualizá-las, sem que a PF avançasse em uma investigação sobre os magistrados sem autorização do Supremo.

A elaboração dos documentos provocou divergências dentro da própria Polícia Federal. Versões anteriores foram consideradas inadequadas pela cúpula da corporação por conterem análises e cruzamentos de informações que poderiam ser interpretados como atos de investigação contra ministros. Dois delegados que atuavam na apuração foram afastados de funções de chefia.

Na entrega, a PF apresentou relatórios individuais sobre as menções encontradas. O material inclui referências a ministros em conversas, contatos e negócios relacionados a Vorcaro. Nem todas as citações, contudo, indicam contato direto com o ex-banqueiro ou apontam suspeita de irregularidade.

Quais ministros aparecem nas investigações?

As informações divulgadas sobre o material da PF destacam principalmente os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Outros integrantes do Supremo também aparecem em referências e conversas extraídas do celular de Vorcaro, mas em contextos distintos.

Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes aparece em mensagens trocadas com Vorcaro. Segundo informações divulgadas sobre a investigação, o ex-banqueiro enviou 52 mensagens ao magistrado, inclusive em período próximo à prisão, em novembro de 2025.

Em uma das conversas atribuídas a Vorcaro, ele teria perguntado se deveria deixar o país. As mensagens levantaram questionamentos sobre a natureza da comunicação e se houve algum tipo de orientação ou ajuda por parte do ministro.

Moraes nega irregularidades.

Dias Toffoli

O ministro Dias Toffoli também teve sua relação com o caso Master questionada após a divulgação de negócios envolvendo uma empresa de familiares e um fundo ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.

O episódio provocou desgaste dentro do Supremo. Toffoli deixou a relatoria do caso Master e declarou-se suspeito para participar de julgamentos relacionados ao banco ou ao ex-controlador da instituição. André Mendonça assumiu a relatoria após sorteio.

A existência de negócios envolvendo empresas ligadas a familiares do ministro não significa, automaticamente, que Toffoli tenha cometido alguma irregularidade. O contexto das operações e as eventuais conexões com Vorcaro estão entre os pontos que alimentam a discussão sobre a atuação de autoridades no caso.

Kassio Nunes Marques

O nome do ministro Kassio Nunes Marques aparece em conversas relacionadas a pagamentos que teriam sido destinados a um de seus filhos, além de referências a uma festa associada ao grupo de Vorcaro.

O magistrado negou irregularidades e afirmou que as informações divulgadas são recortes de diálogos de pessoas que não conhece e que não autorizou que falassem em seu nome. A menção a seu filho também não comprova que o ministro tenha participado de qualquer operação ilegal.

Outros ministros citados:

O material extraído do celular de Vorcaro também contém referências a outros ministros do STF, em conversas sobre encontros, contatos ou votações. Entre os nomes mencionados em reportagens sobre as relações do ex-banqueiro com integrantes da Corte estão Luiz Fux e André Mendonça.

É importante distinguir esses registros dos episódios envolvendo Moraes, Toffoli e Nunes Marques, já que as referências não têm necessariamente o mesmo teor, e nem todas representam contato direto com Vorcaro ou apontam indícios de crime.

O conteúdo integral dos relatórios entregues a Fachin ainda não foi divulgado. Por isso, não é possível afirmar, com base nas informações públicas, que todos os ministros citados sejam suspeitos ou alvos de uma investigação.

O que acontece agora com os relatórios da PF

O primeiro passo será a análise da Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet deverá examinar os documentos e avaliar se existem indícios de crime ou de violação de deveres funcionais por parte dos ministros mencionados.

A partir dessa análise, a PGR poderá indicar diferentes caminhos:

Arquivamento: se entender que não há elementos que justifiquem a continuidade da apuração.

Novas diligências: se considerar necessário solicitar informações ou medidas adicionais para esclarecer os fatos.

Investigação: se identificar indícios que justifiquem aprofundar a apuração sobre possíveis condutas ilícitas.

A manifestação da PGR não determina automaticamente o que o Supremo deverá fazer. A eventual abertura de investigação contra ministros depende de deliberação do plenário do STF, conforme as regras aplicáveis aos magistrados.

O plenário poderá autorizar novas diligências, determinar a abertura de procedimento administrativo ou disciplinar ou decidir pelo arquivamento. Fachin também poderá dar prazo para que os ministros citados se manifestem sobre o conteúdo dos documentos.

Até o momento, não há data definida para que o assunto seja levado ao plenário. Também não está estabelecido se haverá manifestações públicas dos magistrados antes de uma eventual decisão.

Qual é a situação de Daniel Vorcaro?

Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, está preso desde março de 2026 e permanece custodiado na Papudinha, no Distrito Federal. Ele já havia sido detido em novembro de 2025, quando tentava embarcar para Dubai, mas foi solto dias depois e passou a cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

A segunda prisão ocorreu após suspeitas de que Vorcaro tentava atrapalhar as investigações. Desde então, a Polícia Federal avançou na apuração de operações financeiras envolvendo o Master e o Banco de Brasília (BRB), além de analisar o conteúdo dos celulares apreendidos com o ex-banqueiro.

As negociações para uma delação premiada, acordo em que um investigado fornece informações e provas em troca de possíveis benefícios legais, estão paralisadas. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, duas propostas anteriores foram rejeitadas pela PF e pela PGR, sob o argumento de que não apresentavam informações novas em relação ao que os investigadores já haviam descoberto. Uma terceira tentativa chegou a ser cogitada pela defesa, mas os anexos com os detalhes do que Vorcaro pretendia revelar não teriam sido apresentados.

Quem foi indiciado no caso Master?

Em 28 de outubro, a Polícia Federal indiciou Vorcaro e outras 14 pessoas em uma investigação sobre fraudes financeiras envolvendo operações entre o Banco Master e o BRB. O indiciamento é a conclusão da autoridade policial de que há indícios de participação de alguém em crimes; não equivale a uma condenação nem significa que a Justiça já tenha considerado os investigados culpados.

Além do ex-banqueiro, estão na lista o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o ex-sócio de Vorcaro Augusto Ferreira Lima. Também foram indiciados ex-diretores do Master e do BRB, pessoas ligadas à empresa Tirreno e um advogado que teria atuado na estruturação das operações.

A PF atribuiu aos investigados crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. No caso de Vorcaro, o relatório também apontou suspeitas de indução a erro e falsidade em informações ou documentos. A lista de crimes varia conforme a participação atribuída a cada investigado.

A investigação se concentra, entre outros pontos, na negociação de carteiras de crédito entre o Master e o BRB. Segundo a PF, parte dos créditos vendidos não tinha comprovação de existência. O banco público teria comprado cerca de R$ 17,5 bilhões em ativos e carteiras do Master, dos quais ao menos R$ 12,2 bilhões corresponderiam a créditos sem comprovação. Os investigadores apontaram prejuízo já apurado de aproximadamente R$ 2,7 bilhões.

A defesa de Vorcaro contestou as conclusões da PF. Em manifestação divulgada após o indiciamento, os advogados afirmaram que as carteiras da Tirreno foram substituídas por outros ativos e que as operações teriam gerado resultados positivos para o BRB. Também questionaram a existência de perícia oficial que comprovasse o prejuízo apontado pelos investigadores.

O relatório policial é parcial, visto que a PF pediu mais 60 dias para concluir perícias e diligências complementares. A análise da PGR sobre o indiciamento é uma etapa diferente da avaliação dos relatórios sobre menções a ministros do STF.





Por que o caso pode provocar uma nova crise no STF?

A entrega dos relatórios ocorre em meio ao debate sobre a extensão das relações de Vorcaro com autoridades e sobre os limites para apurar possíveis condutas de integrantes do Supremo. A discussão envolve não apenas o conteúdo das mensagens, mas também o procedimento adotado pela PF para reunir e encaminhar as informações.

A cúpula da Polícia Federal afirmou que os relatórios anteriores precisaram ser refeitos porque deveriam se limitar a apresentar as menções encontradas, sem realizar análises que pudessem ser interpretadas como investigação de ministros sem autorização judicial. O diretor-geral Andrei Rodrigues também disse que os documentos anteriores foram produzidos fora das orientações estabelecidas.

O próximo movimento dependerá da avaliação de Paulo Gonet e da decisão de Fachin sobre o encaminhamento do caso no Supremo. Por enquanto, o conteúdo integral dos relatórios não foi divulgado e não há definição sobre quando o plenário poderá discutir o assunto.