Redação DW Quebra do Banco Master expôs fraudes da instituição e relações de Daniel Vorcaro

Na tarde de 18 de novembro de 2025, o Banco Central anunciou a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master e de várias instituições ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro - que havia sido preso na noite anterior no aeroporto de Guarulhos ao tentar embarcar para o Oriente Médio.

Era o fim da trajetória de quase oito anos de Vorcaro como banqueiro e de uma instituição que havia atraído centenas de milhares de clientes por meio do oferecimento Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com remunerações bem acima das praticadas por grandes bancos.

Quando teve sua operação encerrada, o Banco Master, uma instituição que no papel contava com mais R$ 90 bilhões em ativos, tinha apenas R$ 4 milhões em caixa.

Mas a liquidação do Master e a primeira prisão de Vorcaro marcariam apenas o começo da revelação da escala das fraudes executadas pela instituição bancária, que ainda teria forte impacto no mundo político e no Judiciário, expondo a cooptação de autoridades por Vorcaro.

Perdas de R$ 76 bilhões

Um ano depois, a quebra do Master deixou um rastro de prejuízos que soma R$ 76 bilhões.

Não foi apenas o Master que teve liquidação determinada pelo BC. De 21 liquidações extrajudiciais decretadas pelo órgão em 2026, 11 envolveram instituições ligadas a Vorcaro ou a pessoas do seu círculo, como o Will Bank, a antiga Reag e o Banco Pleno. A liquidação extrajudicial é uma medida previstas pelo BC quando uma instituição financeira é considerada irrecuperável ou quando há constatação de violações contra o sistema financeiro.

O colapso do Master e de instituições satélites de Vorcaro também resultou na maior operação da história do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mecanismo mantido por contribuições de instituições associadas.

O crescimento exponencial do Master havia sido alavancado pela emissão de CDBs, que são cobertos pelo FGC, que garante ressarcimento de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por conglomerado financeiro. O esquema do Master justamente fazia um uso sistemático do FGC como chamariz para convencer clientes a investir em títulos do banco, induzindo-os a acreditar que eram de baixo risco.

E a maior parte da fatura da liquidação do Master acabou ficando justamente com o FGC. O fundo já teve que desembolsar R$ 54,8 bilhões para cobrir o prejuízo do esquema fraudulento liderado por Vorcaro. Deste valor, cerca de R$ 50 bilhões foram direcionados após a quebra do banco e de empresas associadas a Vorcaro, como o Banco Master de Investimento e o Will Bank. Outros R$ 4,3 bilhões já haviam sido usados no primeiro semestre de 2025, quando o Master ainda operava.

Só no caso do Banco Master, os desembolsos chegaram a R$ 28,8 bilhões, distribuídos para cerca de 570,5 mil credores. No total, o FGC já direcionou pagamentos para mais de 1 milhão de credores de empresas do Grupo Master.

Como o fundo é mantido em sua maioria com recursos de grandes bancos, na prática a conta foi em grande parte bancada por instituições mais longevas como o Bradesco, Banco do Brasil, entre outros. Posteriormente, investigações levantaram a suspeita que a tentativa de compra do Master pela cúpula do Banco de Brasília (BRB) foi movida pelo pagamento de dezenas de milhões de reais em propinas por parte de Vorcaro.

Mas o prejuízo vai além do FGC.

O esquema também provocou prejuízos para o BRB, instituição estatal do Distrito Federal que agora busca provisionar R$ 8,8 bilhões para cobrir perdas com carteiras fraudulentas do Master. A proximidade do BRB com o Master foi justamente um dos primeiros sinais de que havia algo errado com o banco de Vorcaro. O próprio BRB tentou adquirir o Master no primeiro semestre de 2025, numa operação que foi barrada pelo BC.

Regimes de previdência de servidores estaduais e municipais que compraram CDBs e papéis do grupo Master, e que não contavam com garantia do FGC, perderam mais de R$ 4 bilhões. Só o Rioprevidência, fundo de previdência dos servidores do governo do Rio de Janeiro, tinha quase R$ 1 bilhão em aplicações no Master.

O mesmo ocorreu com empresas com títulos do Master, como a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), que somaram perdas de cerca de R$ 2,2 bilhões.

Tentáculos no mundo político e no Judiciário

A quebra do Master e a prisão do Vorcaro também expuseram que o banqueiro desenvolveu uma ampla e suspeita rede de relações com membros dos três Poderes, incluindo dirigentes de órgão públicos, integrantes do Congresso Nacional, políticos de diferentes matizes políticas e até ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A rede ainda se estendia a fundos de pensão de estados e municípios.

Investigações levantaram suspeitas sobre pagamentos, viagens, encontros, contratos com pessoas próximas a autoridades, possíveis informações privilegiadas e articulações políticas em defesa dos interesses do Banco Master.

No Congresso Nacional, aparecem nomes como Ciro Nogueira (PP-PI), senador e ex-ministro da Casa Civil, que mantinha relação próxima com Vorcaro; Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, mencionado em conversas e articulações envolvendo o banqueiro; Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, citado no contexto das relações políticas; e Fábio Faria (PP-RN), ex-ministro das Comunicações. O senador Flávio Bolsonaro (PL), que está nos EUA, também passou a ser investigado no contexto do Master, após a revelação de que o político de extrema direita negociou repasses de dezenas de milhões de reais diretamente com Vorcaro.

No STF, Alexandre de Moraes aparece em registros de contatos com Vorcaro, enquanto sua esposa, Viviane Barci de Moraes, manteve contrato de R$ 131 milhões com o Banco Master. Dias Toffoli teve seu nome associado a negócios envolvendo o resort Tayayá e fundos relacionados ao universo empresarial do banqueiro. Também surgiram questionamentos envolvendo Kassio Nunes Marques, após notícias sobre pagamentos ao advogado Kevin Marques, seu filho; e Luiz Fux, cujo filho, Rodrigo Fux, manteve conversas e contatos próximos com Vorcaro. André Mendonça também recebeu o banqueiro em reunião articulada por intermediários.

No Banco Central, órgão responsável pela fiscalização do sistema financeiro, as suspeitas atingiram Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização, e Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, ambos afastados em meio a investigações sobre possíveis pagamentos e favorecimento ao Master.

Vorcaro segue preso atualmente no 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, a Papudinha.