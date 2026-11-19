Micaela Wentz/ iG Chuva em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com o sol entre nuvens e temperaturas amenas nesta quinta-feira (19). Os termômetros localizados nas estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registraram uma média de 20°C durante o amanhecer.

Com o passar das horas, o sol predomina na capital e auxilia na elevação das temperaturas, que podem atingir a máxima de 30°C.

Chuvas

A partir do fim da tarde, a entrada da brisa marítima no estado se mistura com o calor e forma nuvens carregadas; são esperadas pancadas de chuva de curta duração e isoladas, de moderada a forte intensidade, que podem vir acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento.

De acordo com a Defesa Civil, a região Oeste do estado de São Paulo é a que corre mais risco para o registro de temporais, já as faixas Leste e Nordeste paulista devem ser as menos afetadas. Os acumulados previstos não são elevados.

Segundo dados do CGE, novembro registrou, até o momento, 104,9 mm de chuva, o que representa aproximadamente 78,8% dos 133,1 mm totais esperados para o mês.





Na tarde de ontem (18), a chuva forte gerou transtornos na capital e 17 alertas da Defesa Civil foram enviados à população entre 12h e 15h53.

Próximos dias

O restante da semana promete calor e temperaturas elevadas em todos os dias, sempre próximas dos 30°C durante as tardes. As projeções mais recentes também indicam que as madrugadas devem ter uma elevação nas mínimas.

As chuvas também seguem presentes nos demais dias da semana, com características da primavera, ou seja, pancadas de chuva com intensidade moderada ou forte, mas de curta duração, entre o final da tarde e o início da noite.

Na sexta-feira (20), o dia deve começar com sol entre nuvens e sensação de abafamento, com uma mínima de 21°C. Durante a tarde as temperaturas aumentam e podem chegar a 31°C, mas, áreas de instabilidade devem se formar e causar mais pancadas de chuva de moderada a forte intensidade; há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

Confira o clima da semana de acordo com o Climatempo:

- Quinta-feira (19): Mínima de 20°C, máxima de 30°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva

- Sexta-feira (20): Mínima de 21°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sábado (21): Mínima de 21°C, máxima de 30°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Domingo (22): Mínima de 21°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

