Reprodução Daniel Vorcaro e Andrei Rodrigues

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, revelam contatos entre advogados ligados ao banqueiro e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Em áudios e conversas, os defensores mencionam reuniões com o chefe da corporação, tratativas sobre investigações e informações que teriam obtido a respeito de inquéritos envolvendo o empresário.

O material, divulgado pelo UOL nesta quarta-feira (18), mostra que o advogado Walfrido Warde afirmou a Vorcaro ter conseguido informações sobre a atuação de Andrei em uma investigação aberta após denúncia do gestor Vladimir Timerman, da Esh Capital. Em um áudio, Warde disse que havia descoberto o que o diretor-geral da PF estava fazendo no caso.

A assessoria de Andrei Rodrigues negou que ele tenha compartilhado informações sobre investigações em andamento com Warde ou qualquer outra pessoa. Procurado pelo UOL, o advogado não quis comentar. As mensagens, por si só, não comprovam que o diretor-geral tenha repassado dados sigilosos ao defensor.

O conteúdo também menciona outro advogado do banqueiro, Pierpaolo Bottini, que disse que pretendia conversar com Andrei sobre o inquérito. Além disso, há registros de pedidos de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 destinados a familiares do diretor da PF e de uma tentativa de aproximação comercial envolvendo o escritório de advocacia onde a mulher dele trabalhava.

O que dizem as mensagens sobre o inquérito

O inquérito mencionado nas conversas foi aberto pela Polícia Federal em São Paulo após uma denúncia de Vladimir Timerman, gestor da Esh Capital. Ele acusava administradores da construtora Gafisa, do Banco Master e da Planner de manipulação de mercado e de crimes contra o sistema financeiro.

Em março de 2024, Vorcaro encaminhou a Warde a íntegra da investigação. O advogado sugeriu apresentar uma petição à Justiça Federal classificando Timerman como “extorsor” e, em seguida, escreveu que iria à direção-geral da PF tratar do assunto.

Em julho daquele ano, quando Vorcaro foi intimado a prestar esclarecimentos por escrito, Warde voltou a mencionar a possibilidade de conversar com Andrei.

Em um dos áudios, o advogado reclamou que, em uma ocasião anterior, havia pedido autorização para atuar diretamente, mas Vorcaro solicitou a participação de outro defensor, Ciro Soares, e a iniciativa não avançou.

As conversas também mostram que Pierpaolo Bottini pretendia procurar Andrei em outubro de 2025. Segundo as mensagens, o advogado disse que teria uma reunião com o diretor-geral e aproveitaria para perguntar sobre o inquérito. Entretanto, o material analisado pelo UOL não registra a realização do encontro nem confirma que Bottini tenha recebido informações da investigação.

Pedido de ingressos de Fórmula 1 para familiare

Outro conjunto de mensagens envolve um pedido de ingressos para familiares de Andrei Rodrigues para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em novembro de 2024.

Na ocasião, Ana Matos, assessora do Banco Master, administrava os convites que Vorcaro tinha à disposição para distribuir a convidados.

Em um áudio, ela contou que Alexandre Bacelar, da Esfera Brasil, havia solicitado dois ingressos para as filhas do diretor-geral da PF. A assessora afirmou que consultaria o banqueiro antes de responder.

No entanto, as mensagens não mostram qual foi a resposta de Vorcaro nem comprovam que os convites tenham sido entregues.

A reportagem do UOL também destacou que Andrei não tem duas filhas: ele tem uma filha e um filho.

Os ingressos mencionados eram do Paddock Club, área de hospitalidade oficial da Fórmula 1. Naquele ano, cada entrada custava R$ 36 mil.

O material também aponta que o Banco Master pagou R$ 9,5 milhões à Esfera Brasil, em abril de 2025, por serviços descritos como “interlocução política”, conforme nota fiscal encontrada no celular do banqueiro.

Mulher de Andrei foi citada em negociação de patrocínio

As conversas também mencionam uma tentativa de incluir o escritório de advocacia onde trabalhava Renata Varandas, mulher de Andrei Rodrigues, como patrocinador de um fórum organizado pelo Banco Master em Londres, em 2025.

Em abril daquele ano, Ana Matos avisou Vorcaro que Renata tinha interesse em colocar a banca Figueiredo & Velloso, de Brasília, como patrocinadora do evento.

A assessora explicou que a aproximação havia ocorrido justamente por Renata ser esposa do diretor-geral da PF. Ela também demonstrou preocupação com a repercussão que a participação do escritório poderia provocar.

Vorcaro reagiu com surpresa e escreveu: “Imagina a notícia”.

Naquele momento, o banqueiro enfrentava dificuldades para conseguir patrocinadores. O Master também não queria aparecer diretamente como financiador do encontro enquanto o Banco Central analisava a operação de compra da instituição pelo BRB.

As mensagens indicam que Vorcaro chegou a sugerir a participação de outros escritórios de advocacia, mas pediu que nenhuma contratação fosse feita sem sua autorização. Não há confirmação de que a banca de Renata tenha efetivamente patrocinado o evento.

O fórum acabou cancelado no início de agosto de 2025.

Banco Master bancou evento em Londres com participação de Andrei

As mensagens também recuperam a participação de Andrei Rodrigues em um fórum jurídico realizado em Londres, em abril de 2024.

O encontro foi organizado pelo Grupo Voto e pelo site ConJur e contou com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), entre eles Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Segundo os registros citados pelo UOL, a assessoria de Andrei perguntou aos organizadores se as despesas de viagem e hospedagem seriam custeadas. A resposta foi positiva.

Posteriormente, o jornalista Márcio Chaer, do ConJur, confirmou a Vorcaro que as despesas seriam pagas pelo Banco Master. O banqueiro respondeu que arcaria com os custos.

A lista de convidados organizada pela agência de viagens de Vorcaro incluía Andrei e um assessor. O nome do diretor-geral também aparecia na relação de hóspedes do hotel Peninsula, em Londres.

A prestação de contas da agência apontou que Vorcaro pagou US$ 981 mil (cerca de R$ 5,67 milhões, pela cotação de R$ 5,78 em 18 de novembro de 2026) em despesas relacionadas a salas e quartos. O Grupo Voto também participou do custeio, com uma parcela menor.





Quem é Daniel Vorcaro e o que investiga a PF

Daniel Vorcaro é o ex-controlador do Banco Master, instituição financeira investigada por suspeitas de fraudes envolvendo operações de crédito e ativos sem lastro.

A Polícia Federal conduz a Operação Compliance Zero, que apura irregularidades relacionadas ao banco. Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, quando tentava embarcar para Dubai, e voltou a ser detido em março de 2026, por determinação do ministro André Mendonça, do STF, relator do caso.

O avanço das apurações colocou no centro das investigações mensagens encontradas no celular do banqueiro, com referências a autoridades, políticos, advogados e integrantes de diferentes instituições.

Os novos registros envolvendo os defensores de Vorcaro e o diretor-geral da PF acrescentam outro capítulo às apurações sobre as relações do empresário com integrantes do poder público.