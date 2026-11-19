Reprodução Líderes mundiais

Uma repórter da Bloomberg foi impedida de participar da reunião trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. A jornalista havia perguntado aos presidentes americano e chinês sobre Jensen Huang, ex-diretor da Nvidia, em um encontro anterior entre os dois.

De acordo com a emissora norte-americana CNN, a Casa Branca havia permitido a entrada da profissional, mas ela foi barrada pelas autoridades chinesas. A justificativa foi de que ela teria sido rude ao gritar a pergunta durante o último evento.

A repórter perguntou a Trump: “Presidente Trump, Jensen Huang foi desleal aos Estados Unidos?”.

A reunião trilateral acontece em Shenzhen, na China, nesta quinta-feira (19), às margens da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). O encontro reúne Trump, Xi e Putin pela primeira vez em um formato trilateral.





O que Trump disse sobre Jensen Huang?

Trump afirmou que não discutiu a situação de Jensen Huang com Xi Jinping. Em entrevista à Fox News, o presidente americano disse que pode ter mencionado o assunto apenas brevemente durante o encontro com o líder chinês.

“Nós não discutimos isso. Talvez eu tenha me referido a isso apenas brevemente, porque é uma tragédia. É uma tragédia. Ele é um homem tão brilhante”, declarou Trump.

O presidente caracterizou a saída de Huang da Nvidia como uma “tragédia”, mas não respondeu diretamente à pergunta sobre uma possível deslealdade do executivo aos Estados Unidos.

Quem é Jensen Huang?

Jensen Huang é cofundador e ex-CEO da Nvidia, empresa de semicondutores que se tornou central para a indústria global de inteligência artificial. Ele fundou a companhia em 1993, junto com Chris Malachowsky e Curtis Priem, e liderou a Nvidia por mais de três décadas.

Huang deixou os cargos de CEO, presidente e membro do conselho da Nvidia em 12 de novembro de 2026, após revelações de relacionamentos extramatrimoniais. Entre elas, está um caso com Alice Huang, identificada em reportagens como uma suposta agente da inteligência chinesa.

A saída do executivo ocorreu depois que a Nvidia abriu uma investigação interna sobre as denúncias. A empresa anunciou que Colette Kress, vice-presidente-executiva e diretora financeira, assumiria interinamente o comando da companhia.

A Nvidia produz chips avançados usados no desenvolvimento de inteligência artificial, tecnologia estratégica na disputa entre Estados Unidos e China. De acordo com as investigações, a empresa ligada a Alice Huang teria ajudado a dar à China acesso a chips avançados da Nvidia, em possível violação das regras de exportação americanas.