Imagem gerada por IA Rio de Janeiro e São Paulo somaram quase 85% de todos os registros do país.

O Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de roubo de cargas, atrás apenas do México, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística).

Até outubro de 2026, foram registrados 5.633 roubos de cargas no país, uma média de 18 casos por dia, segundo a Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais (Fetcemg).

A reportagem do iG entrou em contato com a federação para saber quais rodovias concentram os maiores prejuízos causados por esse tipo de crime. Segundo a entidade, em 2025, os perímetros urbanos concentraram 20,4% das perdas. Entre as rodovias, a BR-101 liderou, com 10,8%, seguida pela BR-116, com 4,8%, e pela BR-040, com 2,9%.

Em 2026, os perímetros urbanos concentraram 39,8% dos prejuízos. A B R-101 aparece novamente em seguida, com 17,1%, enquanto a BR-116 respondeu por 8,2% e a BR-040, por 4,2%.

Os percentuais consideram o valor dos prejuízos causados pelos roubos em cada local. Confira no gráfico abaixo as rodovias e áreas que concentraram as maiores perdas em 2025 e 2026.

Divulgação/Fetcemg Em 2026, os perímetros urbanos concentraram 39,8% dos prejuízos.





































Brasil registrou mais de 8,5 mil roubos de cargas em 2025

A reportagem também entrou em contato com a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística). Com base em dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a entidade aponta que o país registrou 8.570 casos desse tipo de crime em 2025, o equivalente a quase um roubo por hora.

Apesar da quantidade de ocorrências, houve uma redução de 16,7% em relação a 2024, quando foram registrados 10.288 casos. Mesmo assim, o prejuízo causado pelo crime em todo o país chegou a cerca de R$ 900 milhões em 2025.

A maior parte dos roubos está concentrada nas regiões Sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Juntos, os dois estados somaram 7.247 ocorrências, o equivalente a quase 85% de todos os registros do país.

O Rio de Janeiro aparece na primeira posição, com 3.777 roubos de cargas, seguido por São Paulo, com 3.470 casos. Na sequência, estão Pernambuco, com 296 registros; Bahia, com 205; e Minas Gerais, com 132.

Divulgação/Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) Ocorrências de roubo de cargas por estado em 2025.





















Entre os produtos mais visados pelos criminosos estão alimentos, combustíveis, medicamentos e outros produtos farmacêuticos, autopeças, tecidos, aparelhos eletrônicos, bebidas e cigarros.

O levantamento também mostra que os roubos acontecem principalmente durante a manhã e no meio da semana. As ocorrências se concentram, em sua maioria, nas regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo e em importantes corredores de transporte de mercadorias, como a BR-101.

Na maior parte dos casos, os criminosos aproveitam o momento da entrega dos produtos ou interceptam os veículos enquanto eles estão em movimento.

Dezembro foi o mês com mais registros em 2025, com 955 ocorrências. Janeiro aparece em segundo lugar, com 809 casos, seguido por fevereiro, com 798, e maio, com 742.

O relatório também apresenta as cidades com maior número de roubos de cargas. São Paulo lidera a lista, com 1.902 ocorrências, seguido por Guarulhos, com 297, e Osasco, com 140.

Nos demais estados, os maiores números municipais apresentados pelo levantamento são de Contagem, em Minas Gerais, com 37 registros; Salvador, na Bahia, com 19; e Mimoso do Sul, no Espírito Santo, com três ocorrências. O relatório não apresenta dados municipais de todos os estados.

Rio concentra roubos na Região Metropolitana

No Rio de Janeiro, o levantamento divide as ocorrências por regiões do estado, e não por municípios. A Região Metropolitana concentra a maior parte dos casos, com 3.073 registros em 2025.

As demais regiões aparecem bem atrás: Baixadas Litorâneas, com 22 ocorrências; Norte Fluminense, com dez, entre outras regiões.

Além disso, um estudo técnico divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) aponta que as perdas diretas com esse tipo de crime chegaram a aproximadamente R$ 314 milhões no estado em 2025.

O cálculo considera um valor médio estimado de R$ 100 mil em mercadorias roubadas por ocorrência, aplicado ao total de registros do ano.

São Paulo está entre as cidades com mais roubos de cargas

O município aparece entre os que tiveram o maior número de registros desse tipo de crime em 2025.

Segundo um levantamento do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp), que abrange 50 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, cidades do entorno e a capital paulista, foram registrados 2.774 roubos de carga em 2025.

O relatório também aponta que o prejuízo econômico causado pelo crime na região foi estimado entre R$ 206,9 milhões e R$ 309,1 milhões apenas em 2025.

Além dos roubos, o relatório também considera outros crimes relacionados ao transporte de cargas, como adulteração, apropriação indébita, estelionato, furto e receptação. Ao todo, foram registrados 3.470 casos em 2025, uma redução em relação aos anos anteriores. Em 2024, foram 4.711 ocorrências, enquanto em 2023 o número chegou a 6.063, o maior dos últimos três anos. A pesquisa utiliza dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Divulgação/Setcesp Em 2025, foram registradas 2.774 ocorrências de roubo de carga na área de atuação do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp).





















Ainda de acordo com o relatório, das 2.774 ocorrências de roubo de carga, 1.561 foram registradas pela manhã, 745 à tarde, 240 durante a madrugada e 223 à noite. Em cinco casos, não foi possível identificar o horário do crime.

As quartas-feiras concentraram o maior número de registros, com 624 ocorrências. Em seguida aparecem a quinta-feira, com 560 casos; sexta-feira, com 550; terça-feira, com 537; segunda-feira, com 328; sábado, com 138; e domingo, com 37.

O levantamento também mostra que, em 2.575 ocorrências, o motorista foi mantido em retenção durante o roubo.

Em relação à dinâmica dos crimes, cerca de 1.310 roubos aconteceram durante a entrega das mercadorias, enquanto 941 foram registrados após a interceptação dos veículos em movimento. Outros 107 casos ocorreram enquanto os caminhões estavam estacionados para descanso. Veja abaixo o gráfico completo com os dados.

Divulgação/Setcesp O gráfico mostra os tipos de abordagem mais utilizados pelos criminosos para roubar cargas.





















Os alimentos foram o principal tipo de carga roubada, representando 32,26% das ocorrências. Em seguida aparecem cargas de outros tipos, com 24,3%; cargas mistas, com 9,73%; cigarros, com 7,93%; e bebidas, com 5,08%, entre outras categorias.

Em relação às cargas roubadas em 2025, a faixa mais frequente foi entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, com 510 ocorrências. Em outros 424 casos, o valor da mercadoria não foi informado. Já 366 cargas estavam avaliadas entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, enquanto 303 tinham valor entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.

O levantamento também aponta que cerca de 30 cargas roubadas valiam mais de R$ 1 milhão. Veja abaixo o gráfico completo com a distribuição dos valores.

Divulgação/Setcesp O gráfico mostra os valores estimados das mercadorias roubadas.





















A capital paulista concentrou mais de 60% dos roubos de carga. Guarulhos aparece em seguida, com 8,4% das ocorrências, seguido por Osasco, com 4,18%, e Itapecerica da Serra, com 3,6%, entre outros municípios. O levantamento também mostra que quase 85% das cargas roubadas não foram recuperadas.

O que mostram os dados da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi procurada pela reportagem para informar o número de roubos de cargas registrados nos estados, municípios e nas rodovias federais. Segundo os dados enviados ao iG, o órgão atendeu a 585 ocorrências em 2024, 501 em 2025 e outras 349 até outubro de 2026.

Minas Gerais foi o estado com o maior número de registros nos três períodos. Em 2024, foram 227 roubos de cargas. Em 2025, o número caiu para 201 e, até outubro de 2026, foram registrados 93 casos.

Na segunda posição, o ranking mudou ao longo dos últimos três anos. Em 2024, o Paraná ocupou o segundo lugar, com 77 registros, seguido por São Paulo, que contabilizou 69 casos. Já em 2025, São Paulo passou para o segundo lugar, com 63 ocorrências, enquanto a Bahia ficou em terceiro, com 54.

Em 2026, até outubro, o Rio de Janeiro ocupou a segunda posição, com 67 registros, seguido pela Bahia, que contabilizou 61 casos.

Rodovias com mais roubos

Os dados da PRF também mostram quais trechos de rodovias federais e municípios concentraram mais roubos de cargas. Em 2024, a BR-116, na cidade de Miracatu, em São Paulo, ficou em primeiro lugar, com 30 ocorrências. Na segunda posição apareceu a BR-381, em Antônio Dias, Minas Gerais, com 15 registros.

Outros três trechos empataram na terceira posição, com 12 roubos cada: a BR-116, em Cajati (SP); a BR-381, em João Monlevade (MG); e a BR-040, em Duque de Caxias (RJ).

Em 2025, Miracatu, novamente na BR-116, permaneceu na primeira posição, com 21 roubos. Em seguida, apareceu a BR-381, em Antônio Dias (MG), com 19 registros. Já Juquitiba (SP), na BR-116, e Grão Mogol (MG), na BR-251, empataram na terceira posição, com 18 ocorrências cada.

Em 2026, considerando os dados até outubro, a primeira posição ficou com Ibirapitanga (BA), na BR-101, com 13 roubos. Grão Mogol (MG), na BR-251, apareceu em segundo lugar, com 12 registros. Já o trecho da BR-116, na cidade do Rio de Janeiro, ficou em terceiro, com nove casos.

Municípios com mais ocorrências

Quando o levantamento considera apenas os municípios, sem separar os trechos das rodovias, Miracatu (SP) também aparece entre os primeiros colocados. Em 2024, a cidade liderou o ranking, com 30 roubos de cargas, seguida por Duque de Caxias (RJ), com 20, e Antônio Dias (MG), com 15.

Em 2025, Miracatu continuou na primeira posição, com 21 registros. Antônio Dias ficou em segundo lugar, com 19, seguido por Grão Mogol, com 18.

Já em 2026, Duque de Caxias lidera o ranking, com 18 roubos de cargas. Em seguida, aparecem a cidade do Rio de Janeiro, com 16 ocorrências, e Ibirapitanga (BA), com 13 registros.