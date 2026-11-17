Reprodução/ Redes Sociais Lula (PT) em conversa com Pedro Sánchez

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Irã não possui armas nucleares e não tem interesse em desenvolver uma bomba atômica. A declaração foi feita durante uma conversa com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez , em visita oficial ao país. Um vídeo do encontro foi publicado pelo líder espanhol na rede social X.

Ao comentar as tensões no Oriente Médio, Lula questionou as justificativas para as ameaças e ações contra o território iraniano. "Essa guerra com o Irã não existe explicação. Eu sou testemunha. Em 2010 eu fui junto com a Turquia fazer um acordo com o Ahmadinejad, e eles não têm bomba nuclear nem interesse em construir bombas nucleares. Isso é falso", afirmou.

Na ocasião, o presidente brasileiro se referiu à negociação conduzida em 2010 com o então presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, com participação da Turquia.

Lula também acusou os Estados Unidos de utilizar justificativas falsas para legitimar intervenções militares em outros países. Como exemplo, mencionou a invasão do Iraque, em 2003, quando o governo norte-americano alegou que o regime de Saddam Hussein possuía armas químicas.

"Os Estados Unidos inventam história para poder justificar a ocupação dos países. Cadê as armas químicas do Saddam Hussein?", questionou.

Ayer conversé con mi amigo @LulaOficial. Nos separa un océano, pero nos une la misma convicción: la política está para mejorar la vida de la gente. En España y Brasil estamos demostrando que se puede crecer, subir salarios y ampliar derechos. Y que merece la pena seguir avanzando. Aquí os dejo nuestra conversación completa. 🇪🇸🇧🇷 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 17, 2026





O que mais Lula e Sánchez conversaram?

Durante a conversa, Lula também comentou sobre a importância do Estreito de Ormuz , rota marítima para o transporte internacional de petróleo e combustíveis.

"O estreito de Ormuz foi a arma poderosa que o Irã utilizou contra os Estados Unidos, e é isso que está encarecendo o combustível, que atinge o preço da carne, o preço do café, o preço do arroz, o preço da cesta básica de cada cidadão pobre no mundo."

O presidente brasileiro também criticou a estrutura do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e defendeu mudanças no funcionamento da instituição, criada em 1945.

"A ONU de hoje não pode ser a ONU de 1945. É preciso ter mais democracia, é preciso acabar com o direito de veto, porque na ONU, se os Estados Unidos não quiser, nada acontece", afirmou.

Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido são os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança que possuem poder de veto. Na avaliação de Lula, o mecanismo dificulta a tomada de decisões e compromete a capacidade de atuação da organização diante de crises internacionais.





