Redação DW Encontro trilateral acontecerá à margem do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na China

O inédito encontro entre os presidentes de Estados Unidos, Rússia e China, respectivamente Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, vai debater a "redução de armas nucleares", informou nesta sexta-feira (13/11) a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales.

"Não esperamos chegar a nenhum acordo. É uma primeira conversa, uma primeira introdução para reduzir o número de armas nucleares", explicou outro funcionário do governo americano em teleconferência com a imprensa.

O encontro entre os três acontecerá na próxima quinta-feira à margem do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen, no sul da China.

Segundo uma fonte da Casa Branca, essa conversa inicial é necessária, tendo em conta que Estados Unidos e Rússia possuem os maiores arsenais de armas nucleares e a China é o país que mais rápido cresce nesse aspecto.

O encontro abordará também a guerra no Oriente Médio, mas deixará de fora o conflito na Ucrânia.

A reunião promete render uma foto histórica, embora especialistas considerem pouco provável que ela traga resultados concretos.

Passo para retorno de Putin ao cenário internacional

O evento marcará um novo passo no retorno de Putin ao cenário internacional - ele estava isolado pelo Ocidente desde a invasão da Ucrânia, em 2022 -, ocorrendo pouco mais de um ano após sua reunião com Trump, em agosto do ano passado, no Alasca.

A cúpula trilateral foi comparada à conferência de fevereiro de 1945 que pôs fim à Segunda Guerra Mundial e na qual as grandes potências que derrotaram a Alemanha nazista (EUA, Reino Unido e União Soviética) repartiram zonas de influência no mundo.

Trump não se reúne com Putin desde a cúpula bilateral no Alasca, enquanto com Xi esteve em duas ocasiões neste ano: em maio, em Pequim, e em setembro, na Casa Branca, durante uma visita de Estado.

md (EFE, AFP)