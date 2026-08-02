MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Entre as histórias recentes dos movimentos sindicais com a redemocratização do Brasil, o nordestino do agreste pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem história marcada por desafios econômicos e sociais ao longo da sua vida. Aos 80 anos, o atual presidente da República busca a reeleição e visa acumular sua experiência de décadas na máquina pública, a um último mandato como chefe do Brasil.

Nascido em 27 de outubro de 1945, no município de Caetés (PE), Lula completa em 81 anos em 2026. Ele é filho de Aristides Jesuino da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, conhecida como Dona Lindu. Aos sete anos mudou para São Paulo com a mãe e os irmãos em busca de melhores oportunidades.

Reprodução/Site Lula Dona Lindu, mãe de Lula, com os filhos





Ele foi casado três vezes: em 1969 com Maria de Lourdes da Silva, que faleceu em 1971; o segundo casamento foi em 1975, com Marisa Letícia Lula da Silva, com quem ficou mais de 40 anos casado até seu falecimento em 2017.

Está atualmente no terceiro matrimônio com Rosângela da Silva (Janja), com quem está desde 2022. Ele tem cinco filhos, sendo um adotado: Lurian, Marcos Cláudio, Fábio Luís, Sandro Luís e Luís Cláudio Lula da Silva.

Profissão, metalúrgico e sindicalista

Lula atuou em diversos trabalhos informais como engraxate e office-boy até trabalhar no setor industrial. Ele tem formação técnica em torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), concluído em 1965. O então presidente atuou por anos no segmento em indústrias da Grande São Paulo.

Instituto lula/Reprodução Lula em movimento sindical





Logo no início da sua carreira profissional, na década de 1970, consolidou a sua atuação sindical, ocupando a cadeira presidência do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, estando à frente de grandes movimentos operários da época.





Dos pátios industriais para a máquina pública

Em 1980, Lula fundou o PT e dele saiu no primeiro cargo eletivo em 1986, quando venceu a disputa eleitoral e foi eleito deputado federal constituinte e atuou ativamente dos debates que deram origem na promulgação da Constituição Federal de 1988.

Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula sanciona nova Lei Nacional de Adoção, em 2009





Desde então, Lula entrou em disputas eleitorais mirando o cargo máximo do Poder Executivo: presidente da República. Ele foi eleito pela primeira vez em 2002 e emendou o mandato com a reeleição em 2006. Ficou fora da cadeira oficial por um ciclo, mas retomou o comando do país em 2022, ao vencer as eleições.

Lula tem perfil multifacetado: transita na liderança do partido em território nacional e a gestão administrativa do país. Atualmente, mira na reeleição e no exercício do seu último mandato como presidente do Brasil.