Matt Pearson Guerra dos EUA no Irã entrou em nova fase, sem operações militares de larga escala, enquanto futuro do conflito permanece incerto

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, segundo o presidente americano Donald Trump, "acabou efetivamente" do ponto de vista militar. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, reforçou a avaliação, afirmando que "não há necessidade de grandes operações de combate" contra o país persa, porque a pressão econômica e as negociações entre as partes em conflito estariam produzindo resultados.

No entanto, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei, negou que negociações sequer estejam ocorrendo. "Todas as alegações americanas sobre a continuidade das negociações com o Irã têm como objetivo aliviar as pressões econômicas e reduzir os preços do petróleo", disse ele à emissora libanesa Al Mayadeen.

Embora nenhum dos lados afirme que o conflito tenha terminado em todos os sentidos, Ian Kelly, ex-embaixador americano que atualmente trabalha na Northwestern University, nos EUA, considera que a situação atual se assemelha a um "cessar-fogo virtual". Há uma significativa retração das tensões, mas as questões centrais permanecem sem solução.

"Eu não diria que a guerra acabou. Não há tiros sendo disparados, nada realmente significativo, mas a verdadeira questão é a abertura do Estreito de Ormuz", afirma. "O que o Irã quer, naturalmente, é que os Estados Unidos retirem suas enormes forças militares do Golfo. Mas isso não acontecerá até que o Irã concorde em abrir o estreito."

Jogo de estratégia

Importante rota marítima entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, o Estreito de Ormuz virou um dos principais focos da crise entre EUA e Irã.

Os ataques iranianos contra embarcações comerciais na região elevaram os preços do petróleo e provocaram outros impactos econômicos que afetaram o custo de vida em diversas partes do mundo, incluindo para os americanos.

Kelly, que também ocupou vários cargos de alto escalão no Departamento de Estado americano, acredita que o resultado das eleições legislativas de meio de mandato nos EUA, que dará à oposição democrata o controle da Câmara e do Senado, levou o Irã a adotar uma postura de espera.

"Acho que o Irã está aguardando para ver se a guerra perderá força porque o Congresso passará a cortar ou restringir severamente o financiamento", apontou.

Mas, com os recursos iranianos também se esgotando, a situação se transformou em um jogo de estratégia entre as duas partes.

Implicações políticas

Para Kelly, Trump e seu partido precisam que a guerra termine tanto por razões políticas quanto estratégicas.

"Enquanto a guerra não for resolvida, ela continuará sendo um grande problema para os republicanos quando pensarem em 2028. Eles precisam encerrá-la antes disso", disse.

O próprio chefe da Casa Branca reconheceu, após a apuração das urnas das eleições legislativas, que o conflito contra o Irã havia contribuído para o mau desempenho do seu partido.

"Um dos principais fatores que contribuíram para a derrota republicana foi o fato de Trump não ter cumprido algumas das promessas feitas em 2024. Uma das mais importantes era acabar com as guerras intermináveis. Em vez disso, ele iniciou outra guerra que aparentemente não tem estratégia de saída. Isso enfraqueceu o Partido Republicano."

A autoridade de Trump e de seu partido poderá se ver ainda mais enfraquecida se Washington não obtiver avanços concretos em seus principais objetivos declarados: assumir controle total do Estreito de Ormuz e forçar o Irã a abandonar o enriquecimento de urânio.

Peso econômico

Mas também permanece em aberto quanto tempo o Irã suportará o peso econômico da guerra sem fechar um acordo.

"A limitação do Irã no Estreito de Ormuz é econômica, e não militar, porque a continuidade da guerra tem um impacto significativo sobre sua economia", disse à DW, no início da semana, Ali Mohammadi, especialista em assuntos iranianos sediado na França.

Ainda assim, o estreito continua sendo uma importante fonte de influência para Teerã em futuras negociações, e os efeitos econômicos da guerra não deverão desaparecer tão cedo, especialmente no mercado de petróleo.

"Enquanto permanecer uma guerra de fachada, é muito difícil imaginar uma queda nos preços. Algum tipo de acordo será necessário para convencer todas as partes e os mercados de petróleo de que haverá um retorno ao status quo", afirmou. "Será difícil restaurar a confiança de que esses navios-tanque não voltarão a ser atacados."

Diante das consequências globais do conflito, o tema deverá ocupar papel central na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) neste mês. Trump deverá então se reunir com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping.