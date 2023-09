Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares (TPAN)

O TPAN é o primeiro acordo internacional legalmente vinculante a proibir exaustivamente as armas nucleares, com o objetivo de levar à sua eliminação total. De acordo com a Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares (Ican, na sigla em inglês), entidade vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2017, 32 países não concordam com o TPAN, ou seja, são considerados países que endossam a adoção de armas nucleares.