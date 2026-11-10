Gerado por IA Estreito de Ormuz

Desde o início do conflito no Irã, ataques a navios comerciais no Estreito de Ormuz têm exposto tripulações aos riscos de morte e ferimentos, forçando as empresas de navegação a decidir entre manter as travessias mesmo sob ameaça ou adiar o transporte de cargas, arcando com custos mais elevados.

Embarcações mercantes continuam utilizando o estreito, apesar dos perigos. A continuidade desse fluxo depende, em parte, da capacidade do Irã de sustentar os ataques e da disposição dos Estados Unidos em proteger a navegação e arcar com os custos decorrentes.

Ali Mohammadi, especialista em assuntos iranianos radicado na França, avalia que a geografia do Irã e os equipamentos de que o país dispõe o permitem manter os ataques às embarcações. Ele, no entanto, aponta o ônus econômico da guerra como o principal entrave para Teerã.

"A limitação do Irã no Estreito de Ormuz é de natureza econômica, e não militar, uma vez que a continuidade do conflito gera um impacto significativo em sua economia", afirmou.

Não está claro por quanto tempo o Irã conseguirá sustentar os ataques, dada a escassez de informações confiáveis sobre seus estoques de armamentos e sua capacidade de reposição. Além disso, ataques esporádicos nessa via navegável estratégica não são o mesmo que um fechamento total do estreito.

"Mesmo que um fechamento completo do Estreito de Ormuz fosse viável, ele não seria sustentável, pois poderia acarretar altos custos políticos para o Irã", ponderou Mohammadi. "O Irã não pode impedir, indefinidamente, o acesso de seus aliados ao estreito."

Segundo o especialista, ao ameaçar a navegação, o Irã consegue elevar o custo do confronto e buscar uma posição de vantagem em negociações, embora isso não garanta, necessariamente, o sucesso ou a obtenção de concessões.

Tráfego aumentou, mas ainda permanece reduzido

Um relatório semanal do Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO), divulgado em 6 de novembro, registrou 325 passagens pelo Estreito de Ormuz entre 29 de outubro e 4 de novembro - um aumento de cerca de 17% em relação às 277 passagens contabilizadas na semana anterior, mas ainda cerca de 65% abaixo dos níveis anteriores à guerra.

No entanto, a quantidade de embarcações, por si só, não explica o que está acontecendo com o suprimento de energia. O volume de carga e as rotas utilizadas também são fatores relevantes, afirmou Dalga Khatinoglu, especialista em energia e macroeconomia do Irã.

"Se considerarmos apenas o petróleo bruto, as exportações do Oriente Médio por todas as rotas - do Golfo de Omã e do Estreito de Ormuz até o Mar Vermelho - se recuperaram, em grande parte, aos níveis anteriores à guerra", disse Khatinoglu. "Em algumas semanas de setembro e outubro, chegaram até a superar esses patamares."

A análise do especialista abrange o total de exportações de petróleo bruto da região por todas as rotas, e não apenas os carregamentos que passam pelo Estreito de Ormuz.

O cenário para os produtos derivados de petróleo é diferente, observou Khatinoglu. "Antes da guerra, o Oriente Médio exportava cerca de 6,2 milhões de barris de derivados de petróleo por dia. Esse volume caiu, aproximadamente, pela metade."

As exportações de gás natural liquefeito (GNL) também sofreram abalos. "Em setembro, as exportações do Catar e dos Emirados Árabes Unidos estavam cerca de 10% abaixo dos níveis pré-guerra. Embora tenha havido alguma melhora, elas permanecem severamente comprometidas", ressaltou o especialista.

Os custos de superar a instabilidade

Khatinoglu afirmou que a recuperação das exportações de energia não eliminou os custos associados à insegurança persistente. "Embora as exportações de petróleo de países do Oriente Médio tenham se aproximado dos níveis anteriores à guerra, os custos de frete e de seguro permanecem muito elevados", ressaltou.

Com base em dados recentes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), ele afirmou que as taxas médias de frete para um grande navio-tanque transportando petróleo bruto do Oriente Médio para o Leste Asiático aumentaram cerca de 12 vezes - passando de 3,18 dólares (R$ 17,55) por barril no início do ano para 37,13 dólares no final de outubro.

Isso significa custos elevados para os importadores asiáticos, mesmo quando o petróleo bruto estiver disponível.

Para Mohammadi, reduzir os custos e restaurar a confiança comercial na segurança do Estreito de Ormuz exige mais do que apenas a presença militar dos EUA. "Existe apenas uma solução para a questão do Estreito de Ormuz: o fim da guerra, acompanhado de um acordo duradouro que traga segurança permanente."

Khatinoglu expressou uma visão semelhante. "Não se pode esperar que os preços do petróleo retornem aos níveis anteriores à guerra apenas contando com a proteção dos EUA para as embarcações no Estreito de Ormuz."