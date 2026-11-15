Redação DW Cerca de um quinto do petróleo mundial passa pelo Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã desde fevereiro

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou neste domingo (15/11) que um superpetroleiro com mais de dois milhões de barris de petróleo afundou após atingir uma mina e pegar fogo no Estreito de Ormuz.

Segundo a corporação, o navio era um de dois petroleiros que atingiram minas durante a travessia do importante corredor marítimo. Não houve confirmação independente dos incidentes.

Um comunicado divulgado pela televisão estatal iraniana afirmou que as embarcações viajavam por "uma rota não autorizada" e que houve "explosões de grandes proporções e incêndios". Mas não identificou os petroleiros nem as suas bandeiras, tampouco especificou se houve vítimas.

A Marinha acusou as embarcações de tentarem passar despercebidas ao desligar todos os sistemas de identificação e rastreamento. Segundo o comunicado, os navios foram "auxiliados e induzidos ao erro pelos criminosos militares dos Estados Unidos".

A Guarda Revolucionária também alertou pescadores para que tenham atenção aos destroços afundados e pediu que embarcações evitem a zona proibida declarada por Teerã.

Batalha naval

Desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro, o Irã restringiu fortemente o tráfego pela estratégica hidrovia, insistindo que as embarcações utilizem rotas autorizadas pela República Islâmica. O país tem atacado regularmente navios que transitam sem sua autorização.

Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos e passaram a auxiliar petroleiros a cruzar o estreito, por onde normalmente passa cerca de um quinto do petróleo mundial.

Recentemente, as forças militares americanas afirmaram ter removido todas as minas das principais rotas de navegação da hidrovia.

Mas, nas últimas semanas, Teerã anunciou várias vezes que navios haviam pegado fogo no estreito, frequentemente alegando que haviam atingido minas.

O Comando Central dos EUA, responsável pelas operações militares americanas na região, afirmou no mês passado ter ajudado países do Golfo a exportar 1,5 bilhão de barris de petróleo via Estreito de Ormuz desde o verão do Hemisfério Norte.

ht/md (AFP, dpa)