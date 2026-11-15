Reprodução/X Após paralisação, aviões sofrem acidente em Miami

Após a paralisação das operações aéreas nos Estados Unidos, dois aviões colidiram em um cruzamento de pista do Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, na noite deste sábado (21). Duas pessoas ficaram feridas.

Segundo a CNN americana, a Administração Federal de Aviação informou que a ponta da asa de um Boeing 737 da Copa Airlines atingiu o nariz de um Boeing 767 da UPS enquanto as aeronaves estavam taxiando.

O voo da Copa Airlines havia acabado de pousar em Miami, vindo da Cidade do Panamá. Já o voo da UPS estava se preparando para decolar rumo a Bogotá, na Colômbia.

A aeronave da Copa Airlines contava com 166 passageiros e seis tripulantes a bordo no momento da colisão. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas por equipe médica.

O incidente aconteceu em um momento em que todos os aeroportos dos Estados Unidos trabalham para normalizar as operações após a paralisação desta última sexta-feira (13).

Em imagens de computadores divulgadas pelo FlightRadar, é possível ver o momento da colisão entre as duas aeronaves. Veja:

Earlier this evening in Miami, a Copa Airlines 737 and a UPS 767 collided at low speed at the intersection of two taxiways. The Copa 737’s left wing impacted the nose of the UPS jet. No serious injuries have been reported. https://t.co/AB8C3fwGxu https://t.co/gjY3FIujXx — Flightradar24 (@flightradar24) November 15, 2026

O caso é investigado pelas autoridades americanas. As informações iniciais apontam que os controladores de tráfego aéreo haviam instruído a tripulação da UPS a ceder a passagem ao voo da Copa.

A CNN também informou que, em nota, a UPS afirmou estar empenhada em colaborar com as autoridades para determinar o que aconteceu.

Já a Copa Airlines diz lamentar o transtorno que este incidente possa causar e que a segurança dos passageiros e da tripulação é a principal prioridade da empresa. Além disso, a empresa afirmou que vai cooperar com as autoridades durante a investigação.

Suspensão e caos

As decolagens em todos os aeroportos dos Estados Unidos foram suspensas nesta última sexta-feira (13) por motivos de segurança e devido a circunstâncias extraordinárias.

A suspensão foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

As autoridades informaram que foi detectado um problema de comunicação que afeta os centros de controle responsáveis pelo tráfego nas rotas aéreas do país.

Por enquanto, a hipótese mais provável para a anomalia é a de um excesso de dados. Sistemas de comunicação teriam ficado sobrecarregados.

A imprensa americana afirmou que não há indícios de ataque cibernético. Além disso, segundo o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, não há indícios de algo mal-intencionado.

Após cerca de 4 horas com voos cancelados, o espaço aéreo americano foi reaberto durante a noite desta sexta-feira (13). De acordo com o FlightRadar, mais de 6,6 mil voos foram cancelados e cerca de 8,6 mil sofreram atrasos.

Apesar de ter sido retomada, a operação das empresas aéreas pode ficar comprometida por dias.

Segundo a agência Reuters, foi a maior interrupção das operações em nível nacional desde o dia 11 de setembro de 2001, quando o World Trade Center e o Pentágono foram alvos de um atentado que deixou milhares de mortos.



