Goinfra Ponte de concreto sobre o Rio Paranã, na GO-484, em Formosa, ao lado da antiga travessia de madeira

Uma ponte de concreto de 72 metros sobre o Rio Paranã, na GO-484, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, encerrou os episódios de isolamento de moradores durante as cheias por mais de duas décadas. Inaugurada em 25 de outubro de 2021, a estrutura substituiu uma antiga travessia de madeira utilizada pela população da zona rural.

Com 10 metros de largura, a ponte permite a circulação nos dois sentidos e a passagem de veículos de grande porte. Em resposta ao iG, a Goinfra informou que a estrutura está em boas condições de trafegabilidade. A rodovia é utilizada para transporte escolar e escoamento da produção agropecuária.

A obra foi contratada em 2017 e estava paralisada desde 2018. De acordo com a agência, os trabalhos foram retomados em 2020, durante a gestão de Ronaldo Caiado, e o investimento final no contrato foi de R$ 2,24 milhões.

O valor informado agora é diferente dos R$ 2,49 milhões anunciados na inauguração. A resposta da Goinfra não detalha a diferença entre os dois números.

As dificuldades enfrentadas antes da construção aparecem em relatos divulgados pelo governo estadual na época da entrega. A produtora rural Divina Batista das Neves contou que havia perdido mercadorias nas cheias do rio. “Essa ponte é uma vitória, uma realidade”, afirmou na ocasião.

Quando o trecho da GO-484 será feita

A pavimentação da GO-484, no trecho entre a GO-116 e a GO-458, ainda depende de novas etapas. Na resposta enviada à reportagem, a agência afirmou que a intervenção deverá integrar sua carteira de obras “nos próximos anos”.

A previsão é elaborar o projeto executivo a partir do anteprojeto já recebido e, posteriormente, realizar a licitação. A Goinfra não informou datas para a contratação ou o início dos serviços.

O anteprojeto abrange aproximadamente 27 quilômetros da rodovia, em Formosa. Sua doação à Goinfra pela Associação Brasileira de Produtores de Grãos foi publicada no Diário Oficial de Goiás em 5 de novembro de 2025.



